Magna Graz: China-Marken MG und Changan sichern 2027 neue Jobs

Magna-Steyr dreht die Krise: Ab 2027 montieren MG und Changan in Graz, was 1000 Jobs sichert. Hoče-Plant in Slowenien soll ab 2029 folgen.

Magna-Steyr nutzt die wachsende Nachfrage chinesischer Automobilhersteller nach europäischer Montagekapazität, um den Standort Graz vor einer weiteren Krise zu bewahren. Nach Jahren des Drucks durch ausfallende Aufträge europäischer Premiumhersteller etabliert sich der Automobilzulieferer nun als strategischer Gateway-Partner für den asiatischen Markt. Zwei weitere große Marken, MG Motor und Changan, sollen ab dem Jahr 2027 signifikante Stückzahlen in der Steiermark fertigen lassen und damit tausende Arbeitsplätze sichern.

Strategische Wende hin zu asiatischen Partnern

Der Wechsel hin zu chinesischen Kunden ist die direkte Antwort auf den Wegfall traditioneller westlicher Großkunden wie BMW, Toyota und Jaguar Land Rover. Diese europäischen Hersteller reduzieren aktuell ihre externen Kapazitätsbindungen, um die eigene Produktion zu optimieren und die inländischen Werke zu füllen. Magna-Steyr hat diese Marktentwicklung frühzeitig antizipiert und seine jahrzehntelange Präsenz in China, wo das Unternehmen mit Dutzenden Entwicklungszentren und Produktionsstätten vernetzt ist, zur Stärke gemacht. Chinesische Marken nutzen Graz als strategischen Hub, um EU-Importzölle zu umgehen und die Restriktionen für Hybrid-Modelle in der Europäischen Union zu navigieren.

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Produktionsvolumina und Zeitplan der Partner

Mit MG Motor und Changan kommen zwei weitere wichtige Akteure hinzu, nachdem Xpeng und GAC bereits seit Ende des vergangenen Jahres Modelle in Graz endfertigen lassen. Der Vertrag mit der ehemals britischen, aber seit 2007 im Besitz des chinesischen Riesen SAIC befindlichen Marke MG könnte bereits demnächst unterzeichnet werden. Interne Quellen deuten darauf hin, dass der Produktionsstart für MG-Modelle ab Mai des kommenden Jahres in Betracht gezogen wird. Für den Spätherbst desselben Jahres sind dann die Lieferungen und die Montage der Modelle von Changan geplant.

Die Fertigung erfolgt nach dem SKD-Verfahren (Semi Knocked Down), bei dem der finale Zusammenbau der Elektro- und Hybridfahrzeuge in Graz stattfindet. Obwohl die reine Wertschöpfung durch die Montagezeit von 3,8 Stunden pro Fahrzeug begrenzt bleibt, erwartet das Unternehmen einen deutlichen Aufschwung durch lokal hergestellte Komponenten. Steirische Zulieferbetriebe profitieren von dieser Lieferkette, da die chinesischen Partner verstärkt auf regionale Cluster setzen. Die prognostizierten Volumina sind erheblich: Für MG werden deutlich über 50.000 Einheiten erwartet, wobei Magna bereits Logistikflächen für das zweite Quartal reserviert hat. Bei Changan sind sogar über 150.000 Fahrzeuge pro Jahr mit einem halben Dutzend Modellen geplant.

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Wirtschaftlicher Aufschwung und Stellenabbau

Die Integration der chinesischen Marken markiert einen Wendepunkt für den Automobilstandort Steiermark, der in den letzten Jahren durch den Fisker-Flop, die Absage von Ineos und den Projektstopp bei McLaren belastet war. Mercedes-Benz blieb lange Zeit als einziger stabiler Produktionspartner übrig, doch auch hier waren die Aufträge im Engineering-Bereich, der als Herzstück der Grazer Niederlassung gilt, zeitweise eingebrochen. Mit den neuen Volumen von MG und Changan sieht sich Magna-Steyr auf einem Weg zur Wiederherstellung früherer Produktionsrekorderfolge. Das beste Produktionsjahr wurde im Jahr 2006 mit 250.000 Fahrzeugen dank des BMW X3 erreicht. Die aktuellen Partnerschaften mit den chinesischen Marken und Mercedes-Benz könnten diese Marke wieder erreichen.

Die Rekrutierung für die neuen Positionen hat bereits begonnen. Die Projekte in Graz sollen laut internen Planungen mindestens 1.000 neue Arbeitsplätze sichern. Dies stellt eine entscheidende Stabilisierung für den Betrieb dar, da die unsichere Lage zuvor zu starken personellen Anpassungen geführt hatte. Die Tatsache, dass Magna bereits vor Monaten an diesen Verträgen gearbeitet hat, zeigt die Vorhersagekraft der strategischen Ausrichtung auf den asiatischen Markt.

Ausbau des Standorts Hoče in Slowenien

Neben Graz spielt das Magna-Werk in Hoče/Slowenien eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Strategie. Das Werk, das 2019 eröffnet wurde und seit 2023 aufgrund mangelnder Auslastung nahezu leer steht, soll nun reaktiviert werden. Ab Ende 2028 oder Anfang 2029 sollen dort China-Autos bei deutlich niedrigeren Lohnkosten als in Österreich komplett montiert werden. Hintergrund ist ein Joint Venture zwischen Xpeng und Magna, das eine Produktionskapazität von 100.000 Fahrzeugen pro Jahr anstrebt.

Die bestehende Infrastruktur in Hoče hat aktuell eine Kapazität von 50.000 Einheiten, kann jedoch auf bis zu 150.000 Fahrzeuge pro Jahr erweitert werden. Die Bemühungen, chinesische Partner an den Standort Slowenien zu binden, dauern bereits mehrere Jahre, jedoch ohne nennenswerten Erfolg, bis zu den aktuellen Entwicklungen. Die Nutzung von Hoče als zweiter Produktionsstandort diversifiziert das Risiko und nutzt die kostengünstigere Arbeitskraft in der Nachbarregion aus.

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Diplomatische Balance zu Mercedes-Benz

Die Expansion chinesischer Marken wirft Fragen zur Auswirkung auf den langjährigen Hauptkunden Mercedes-Benz auf. Vor knapp einem Jahr sorgte eine diskrete Anfrage der Magna-Spitze für Irritationen bei den Stuttgartern. Der Vertrag sieht vor, dass Mercedes-Benz im Falle einer signifikanten Veränderung der Eigentümerverhältnisse, sogenannter "Change of Control", das Produktionsverhältnis beenden kann. Mercedes-Boss Ola Källenius äußerte sich kürzlich zur Situation gegenüber der "Kleinen Zeitung" mit den Worten: "Never change a winning team".

Die Bedenken haben sich inzwischen gelegt, da die aktuellen Entwicklungen nicht auf eine Übernahme durch chinesische Investoren hindeuten, sondern auf reinen Produktionszusammenarbeit. Solange kein chinesischer Hersteller beabsichtigt, eine Kopie der G-Klasse in Graz zu produzieren, wird Mercedes-Benz die Partnerschaft fortführen. Der Vertrag für die Fertigung der Geländewagen-Ikone wurde dem Vernehmen nach bis 2034 verlängert. Im Vorjahr wurden knapp 50.000 Stück des margenträchtigen Offroad-Klassikers gebaut, und für das laufende Jahr wird erneut eine Rekordmarke erwartet. Solange die G-Klasse-Produktion in Graz sichergestellt ist, bleibt Mercedes-Benz ein loyaler Partner, auch wenn der Mix der anderen Kunden sich grundlegend geändert hat.