Machtkampf um die ORF-Spitze: Unsicherheit und politische Grabenkämpfe am Küniglberg

Die Suche nach einem neuen ORF-Generaldirektor wird zunehmend spannender, da die Qualifikationen des Favoriten Clemens Pig hinterfragt werden und interne Parteiunruhen die Entscheidung erschweren.

Zehn Tage bevor die Frist für die Bewerbungen um das Amt des ORF - Generaldirektor s abläuft, herrscht am Küniglberg eine extrem angespannte Stimmung. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht derzeit Clemens Pig, der Geschäftsführer der Austria Presse Agentur und der aktuelle Favorit für die Spitzenposition.

Doch die vermeintliche Entscheidung ist alles andere als sicher. Innerhalb der ÖVP gibt es erhebliche Zweifel, ob die Kür des Tirolers tatsächlich reibungslos verlaufen wird. Besonders die verschiedenen Landesorganisationen der Volkspartei scheinen nicht einer Meinung zu sein. Während die westlichen Bundesländer hinter Pig stehen, gab es in Oberösterreich und Niederösterreich offenbar eine Präferenz für Philipp König, den Geschäftsführer von Kronehit.

Da die ÖVP laut dem geltenden Koalitionsabkommen das primäre Vorschlagsrecht für die Generaldirektion innehat, wird die interne Abstimmung zur entscheidenden Hürde, bevor die eigentliche Wahl überhaupt beginnt. Ein besonders brisanter Punkt ist die Frage, ob Clemens Pig die formalen Anforderungen der Ausschreibung überhaupt erfüllt. Die Kriterien verlangen eine relevante Vorbildung oder eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufserfahrung im entsprechenden Aufgabenbereich. Hier setzt die Kritik der FPÖ an.

Der Stiftungsrat Peter Westenthaler vertritt die Ansicht, dass unter einschlägiger Erfahrung zwingend eine Tätigkeit im Bereich des Rundfunks, also Radio oder Fernsehen, zu verstehen sei. Da Pig diese spezifische Erfahrung nicht vorweisen kann, sieht Westenthaler die Gefahr, dass die Bestellung rechtlich anfechtbar wird. Er warnt davor, dass qualifizierte Fernsehmanager übergangen werden könnten, was im schlimmsten Fall dazu führen würde, dass eine gerichtliche Anfechtung die gesamte Entscheidung kippt.

Die ÖVP versucht derweil, die Lage zu beruhigen, indem sie argumentiert, dass der Begriff der verwandten Berufserfahrung weit gefasst ist und Pig somit durchaus geeignet sei. Neben dem politischen Tauziehen treten nun auch andere Personen aus der Deckung, die ihre Ambitionen für das Amt deutlich machen. Lisa Totzauer, die Chefin des ORF-Magazins, hat angekündigt, sich erneut zu bewerben. Die 56-Jährige ist bereits vor fünf Jahren erfolglos angetreten, sieht nun jedoch eine neue Chance.

Interessanterweise positioniert sie sich nicht als Kandidatin einer politischen Partei, sondern möchte als Repräsentantin der Belegschaft auftreten. In einer internen Kommunikation an die Mitarbeiter betonte sie die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des Hauses. Ihr Ziel sei ein ORF, in dem die programmatischen Inhalte an erster Stelle stehen und in dem eine Kultur der Wertschätzung sowie der Sicherheit für alle Geschlechter herrscht. Parallel dazu wird über eine mögliche Kandidatur von Markus Breitenecker spekuliert.

Der Mitbegründer von Puls 4 und ehemalige Vorstand bei ProSiebenSat1 in München würde als erfahrener Medienmanager eine starke Alternative zu Pig darstellen. Die Verteilung der Macht im ORF beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Generaldirektor. Es findet im Hintergrund ein komplexes Gebieteteilungsverfahren zwischen der ÖVP und der SPÖ statt. Während Harald Kräuter als technischer Direktor im Amt bleibt, gibt es für die Position des kaufmännischen Direktors die klare Vorgabe, dass diese Stelle mit einer Frau besetzt werden soll.

Ursprüngliche Überlegungen, Philipp König hier unterzubringen, wurden daher verworfen. Für die SPÖ bleibt die Position des Programmdirektors. Hier wird Thomas Langpaul ins Spiel gebracht, ein Redakteur mit einer starken Nähe zur SPÖ. Kritiker merken jedoch an, dass Langpaul, der primär als Innenpolitikjournalist und US-Korrespondent bekannt ist, kaum über die notwendige Erfahrung in der Programmdirektion verfügt.

Dies unterstreicht die Tendenz, politische Loyalität über fachliche Expertise zu stellen. Die Situation wird durch die internen Zerwürfnisse beider Regierungsparteien zusätzlich verkompliziert. In der SPÖ gibt es einen offenen Konflikt zwischen dem rechten Flügel unter Hans Peter Doskozil und der Parteilinie von Andreas Babler und Michael Ludwig. Doskozil fordert den Rücktritt des Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer, was die Geschlossenheit der Partei untergräbt.

Ähnlich verhält es sich bei der ÖVP, wo die regionalen Machtzentren gegeneinander arbeiten. Diese Zersplitterung öffnet die Tür für ein unvorhersehbares Ergebnis. Historische Parallelen gibt es zu der Wahl von Alexander Wrabetz im Jahr 2006. Damals gelang es einer ungewöhnlichen Allianz aus SPÖ, Grünen, FPÖ und den Betriebsräten, die Kandidatur der ÖVP zu blockieren und Wrabetz geheim zu wählen.

Da auch die anstehende Wahl geheim erfolgt, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass die politische Planung der großen Parteien durch eine Überraschung im Stiftungsrat durchkreuzt wird





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