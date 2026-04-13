Machtkampf in der SPNÖ: Königsberger-Ludwig will Landesparteivorsitz übernehmen

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt Ambitionen auf den SPNÖ-Landesparteivorsitz. Ein geleaktes Schreiben sorgt für Unruhe und offenbart Spannungen innerhalb der Partei. Die Entscheidung über die Nachfolge wird am Landesparteitag im Mai fallen.

Innerhalb der SPNÖ brodelt es gewaltig: Schon länger dürfte es im Hintergrund gegärt haben, per "Zünd" von einem hochrangigen nö. SPÖ-Funktionär preschte die "NÖN" am Samstag vor und berichtete über ein mögliches Antreten von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig für den SPNÖ - Landesparteivorsitz . Die Lage innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Niederösterreich s ( SPNÖ ) spitzt sich zu.

Ein offener Machtkampf scheint unvermeidlich, da Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig offenbar Ambitionen auf den Landesparteivorsitz hegt. Die Nachricht, die durch eine geleakte E-Mail an die Öffentlichkeit gelangte, hat für erhebliche Unruhe gesorgt und die ohnehin angespannte Atmosphäre innerhalb der Partei weiter verschärft. Königsberger-Ludwig selbst äußerte sich in der E-Mail ausführlich zu ihren Beweggründen und Plänen. Sie betont die Notwendigkeit von Ruhe und Zusammenhalt innerhalb der Partei, um die Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können. Die Reaktion innerhalb der SPNÖ ist gespalten, wobei die Anhänger von Königsberger-Ludwig ihre Ambitionen begrüßen, während andere ihre Vorgehensweise kritisieren. Die kommenden Wochen dürften von intensiven Gesprächen und Verhandlungen geprägt sein, um die zukünftige Ausrichtung der Partei zu bestimmen. In der besagten E-Mail heißt es: "Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Mitglieder des Landesparteivorstandes, viele von euch haben sich bereits bei mir gemeldet, viele haben gefragt und viele waren von den aktuellen Artikeln betreffend der Ankündigung meiner Kandidatur für den Landesparteivorsitz überrascht." Weiter heißt es in der E-Mail: "Dass das an die Medien gelangt ist, tut mir leid. Ich habe das bisher nicht kommentiert, weil es mir wichtig ist, zuerst mit euch zu kommunizieren und erst danach mit den Medien. Mir geht es darum, gemeinsam mit euch wieder mehr Ruhe und Zusammenhalt in die SPÖ Niederösterreich zu bringen." Königsberger-Ludwig erklärte zudem, dass sie in den letzten Wochen "immer wieder darauf angesprochen wurde, dass die Situation in der Landespartei zur Zeit sehr schwierig ist und von vielen, aus unterschiedlichsten Gründen, als sehr angespannt erlebt wird und ich überzeugt bin, dass das Kraft kostet, Energie bindet - die wir für die eigentlichen Herausforderungen brauchen und es erschwert, als konstruktive Kraft wahrgenommen zu werden – sowohl von unseren politischen Mitbewerbern als auch von den Menschen in Niederösterreich - habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, als Kandidatin zur Verfügung zu stehen". Sie betont, dass es ihr darum geht, "gemeinsam mit euch wieder stärker zusammenzuarbeiten und die SPÖ Niederösterreich in eine ruhige, geschlossene und lösungsorientierte Richtung weiterzuentwickeln. In den Gesprächen der letzten Wochen ist auch deutlich geworden, dass es in Teilen der Partei den Wunsch nach personellen Veränderungen gibt. Dass dies in den Medien gelandet ist, war nicht meine Intention – ich hätte davor gerne ein persönliches Gespräch mit Sven geführt. Ein erstes Telefonat hat dazu bereits stattgefunden, weitere Gespräche werden folgen." Die parteiinterne Kommunikation wird in den kommenden Wochen von entscheidender Bedeutung sein. Königsberger-Ludwig hebt hervor, dass die Partei für sie mehr als Politik sei: "Sie ist wie eine zweite Familie für mich. Und genau deshalb ist es mir wichtig, Verantwortung zu übernehmen." Abschließend betont Königsberger-Ludwig in dem Schreiben: "Es ist mir ein großes Anliegen, die SPÖ Niederösterreich zu stabilisieren. Das kann ich nicht allein. Dazu braucht es uns gemeinsam. Die Bezirke, die Gewerkschaft, die Referate, die Vorfeldorganisationen und jeden und jede EinzelneN von euch. Ziel ist es gemeinsam mit euch, ein starkes Personalpaket für die Zukunft zu schnüren, das zum Einen ein gutes Angebot für die Menschen in Niederösterreich ist und zum Anderen die größtmögliche Zustimmung der Partei findet. Ein verlässliches, konsensfähiges Angebot für 2028. Diesen Weg möchte ich gerne mit euch gemeinsam gehen." Klar ist: Bis zur Sitzung des Landesparteivorstandes am 20. April werden noch viele weitere Telefonate folgen, der Landesparteitag mit der Wahl erfolgt dann am 30. Mai in Vösendorf. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Königsberger-Ludwig die notwendige Unterstützung für ihre Kandidatur erhält und wie sich die SPÖ Niederösterreich in den kommenden Jahren ausrichten wird. Die Partei steht vor großen Herausforderungen, sowohl intern als auch extern, und die Entscheidungen, die in den nächsten Monaten getroffen werden, werden weitreichende Auswirkungen haben





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