M. John Harrison gewinnt Booker-Preis mit 81 Jahren

Der 81-jährige britische Schriftsteller M. John Harrison ist der älteste Gewinner des Booker-Preises. Sein dystopischer Roman 'The End of Everything' überzeugt die Jury durch originalen Stil und Ambition.

Der renommierte britische Literaturpreis, der Booker-Preis, wird in diesem Jahr an den 81-jährigen Autor M. John Harrison verliehen. Mit diesem Erfolg stellt der Engländer einen neuen Rekord auf, da er der bisher älteste Gewinner des prestigeträchtigen Preises ist. Die Auszeichnung wird für seinen dystopischen Roman "The End of Everything" verliehen, der eine düstere Zukunftsvision bietet. Der Roman erzählt die Geschichte von Phillip Tennent und seiner Tante Marnie, die in Kent vor alienfeindlichen Bedrohungen fliehen müssen. Diese Entwicklung markiert einen historischen Moment in der über 50-jährigen Geschichte der Auszeichnung.

M. John Harrison erhält höchsten Literaturpreis

Die Verleihung des Booker-Preises an M. John Harrison bedeutet eine Anerkennung für sein lebenslanges Schaffen und seine bleibenden Spuren in der Science-Fiction-Literatur. Der Schriftsteller hat bereits mehr als zehn Romane veröffentlicht, darunter die im deutschen Sprachraum bekannten Werke "Die Centauri-Maschine" und die Trilogie "Licht". Seine Wahl zum Preisträger unterstreicht die internationale Bedeutung seines literarischen Oeuvres und seine Fähigkeit, traditionelle Genre-Grenzen zu überschreiten. Die Jury betonte ausdrücklich die Originalität seiner Denkweise und die Ernsthaftigkeit, mit der er neue Ideen in seinen Texten verarbeitet.

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Handlung und Figuren in dystopischer Zukunft

In dem preisgekrönten Werk "The End of Everything" entwirft der Autor eine Welt, die von einer Invasion außerirdischer Wesen namens "iGhetti" geprägt ist. DieseAlien-Gruppen haben Großbritannien angegriffen, was die Grundlage für die Handlung bildet. Die Protagonisten Phillip Tennent, ein Strandgutsammler, und seine Tante Marnie versuchen, in einer abgelegenen Siedlung an der Küste der Grafschaft Kent zu überleben. Ihre Reise ist geprägt von zahlreichen Gefahren und Hindernissen, die sie navigieren müssen, um in einer zerrütteten Gesellschaft Fuß zu fassen. Obwohl der Roman in einer nahen Zukunft spielt, spiegelt er aktuelle Ängste vor dem Unbekannten und dem Verlust von Sicherheit wider.

Jury lobt professionellen Stil und Ambition

Jury-Vorsitzende Mary Beard hob in ihrer Begründung die herausragende Qualität des Buches hervor. Sie betonte, dass sich der Roman sowohl durch einen außergewöhnlich professionellen Schreibstil als auch durch seine enorme Ambition empfohlen habe. Diese Beurteilung unterstreicht die technische Meisterschaft, mit der M. John Harrison komplexe narrative Strukturen und philosophische Fragen verwebt. Die Jury fand, dass das Werk keine einfachen Antworten bietet, sondern den Leser vor neue intellektuelle Herausforderungen stellt. Der Text wird als ein Beispiel dafür gefeiert, wie Literatur sowohl unterhalten als auch zum Nachdenken anregen kann.

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Stiftungsgeschäftsführerin würdigt Originalität

Stiftungsgeschäftsführerin Gaby Wood würdigte M. John Harrison als einen genuin originellen Denker, der sich der Einordnung in ein festes Genre widersetzt. Ihre Anmerkung betont, dass der Autor sich bewusst gegen die Anpassung an kommerzielle Erwartungen oder typische Klischees entscheidet. Stattdessen nehme er seine Ideen ernst und entwickle sie mit einer Tiefe, die in der zeitgenössischen Literatur selten anzutreffen ist. Diese Positionierung innerhalb der Literaturkritik zeigt, wie wichtig es der Stiftung ist, Autoren zu fördern, die neue Wege gehen und etablierte Normen infrage stellen.

Preisverleihung und Geschichte des Booker-Preises

Der Booker-Preis gilt als der prestigeträchtigste Literaturpreis in Großbritannien und ist mit 50.000 Pfund, was knapp 60.000 Euro entspricht, dotiert. Der Preis wird seit 1969 vergeben und hat sich im Laufe der Jahre stark weiterentwickelt. Bis 2013 war er ausschließlich Autoren aus dem Commonwealth und Irland vorbehalten, deren Romane in Großbritannien veröffentlicht wurden. Seit 2014 sind nun auch Autoren aus anderen englischsprachigen Ländern zugelassen, was die Reichweite und Vielfalt der Preisträger erweitert hat. Zu den früheren Preisträgern gehören bekannte Namen wie Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro und Hilary Mantel.

Vergleich mit früheren Rekordhaltern

Obwohl M. John Harrison mit 81 Jahren der älteste Gewinner ist, ist er nicht der älteste Preisträger in der Geschichte des Awards. Margaret Atwood hielt diesen Rekord zuvor, als sie im Jahr 2019 den Preis für ihren Roman "The Testaments" erhielt. Ihr Erfolg demonstriert, dass literarische Anerkennung oft mit dem Alter und der Lebenserfahrung eines Autors steigt. Die Auszeichnung von Harrison unterstreicht zudem, dass kreative Vitalität und intellektuelle Schärfe nicht von der Generation abhängen. Diese Tatsache bestätigt die anhaltende Relevanz des Preises als Indikator für herausragende literarische Leistungen auf globaler Ebene.