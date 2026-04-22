M&A-Markt im Aufwind: Experten von CMS Reich-Rohrwig Hainz analysieren Trends und Herausforderungen

Ein Interview mit Alexander Rakosi, Peter Huber und Clemens Grossmayer von CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte beleuchtet den aktuellen Zustand des M&A-Marktes in Europa und Österreich, die gefragtesten Branchen, rechtliche Hürden und die Rolle internationaler Investoren.

Alexander Rakosi, Peter Huber und Clemens Grossmayer von CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte beleuchten den aktuellen M&A -Markt, die gefragtesten Branchen und die rechtlichen sowie politischen Herausforderungen bei Transaktionen.

In einem Interview mit Die Presse bestätigen die Experten, dass trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds im vergangenen Jahr mehr Transaktionen in Europa stattfanden als erwartet. Insbesondere europäische Investoren zeigten sich weniger abgeschreckt von den Rahmenbedingungen, da die Unternehmensbewertungen in Europa, insbesondere in Österreich, aus US-amerikanischer Sicht attraktiv niedrig sind. Dies führte zu einer Reihe großer Deals in den Kernmärkten Österreich und CEE/SEE, die das Gesamtvolumen der Transaktionen erhöhten. Aktuell beobachten die Experten ein günstiges Umfeld für Unternehmenskäufe.

Besonders im Fokus in Österreich stehen die Branchen IT, Healthcare und Finanzdienstleistungen. Während ein Teil der Transaktionen auf das Wachstum von Start-ups zurückzuführen ist, spielen auch Restrukturierungen und Insolvenzen eine Rolle, wobei Unternehmen meist versuchen, Verkäufe voranzutreiben, bevor sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Alexander Rakosi betont den großen Aufholbedarf in den Bereichen Healthcare und Life Sciences in CEE, was diese Bereiche für M&A-Deals besonders interessant macht.

Auch die klassische Industrie ist relevant, da die Digitalisierung und künstliche Intelligenz erhebliche Investitionen erfordern. Die befürchtete Welle von Distressed-Deals bleibt bisher aus; stattdessen konzentrieren sich viele Unternehmen auf ihr Kerngeschäft und verkaufen andere Bereiche. Die Experten betonen, dass gut aufgestellte Unternehmen ihren Wert behalten und marktübliche Preise erzielen, wobei strategische Käufer und Finanzinvestoren dominieren. Die Diskussion um einen möglichen Ausverkauf an sogenannte „Heuschrecken“ wird differenziert betrachtet.

Zwar gibt es innovative europäische Unternehmen, die im Fokus internationaler Käufer stehen, insbesondere aus den USA, und hohe Kaufpreise erzielen, doch von einem umfassenden Ausverkauf kann keine Rede sein. Die Behörden nehmen die regulatorischen Hürden, wie im Fall MediaMarkt/Saturn und Jd.com, ernst und versuchen, den Verkauf kritischer Unternehmen zu verhindern. Die Dauer der Genehmigungsverfahren nimmt zu, während sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schnell ändern können.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Nachfolge in Familienunternehmen, da die jüngere Generation oft kein Interesse an der Weiterführung des Unternehmens hat, was zu Verkäufen führt. Diese Deals erfordern eine sorgfältige Vorbereitung und Fingerspitzengefühl





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