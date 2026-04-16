Luxemburg führt EU-Lohnvergleich an: Deutliche Unterschiede in der Kaufkraft

Eurostat-Zahlen zeigen Nettostundenlöhne und Kaufkraftunterschiede in der EU. Luxemburg an der Spitze, osteuropäische Länder holen auf, Westbalkan abgeschlagen.

Mit einem Nettostundenlohn von knapp 50 Euro führt Luxemburg die Rangliste der EU-Mitgliedstaaten an, gefolgt von Dänemark mit 44,7 Euro und Irland mit 36,6 Euro. Österreich reiht sich mit 33,8 Euro auf dem sechsten Platz ein. Dies belegen die neuesten Daten des EU-Statistikamts Eurostat . Der durchschnittliche Nettostundenlohn in der gesamten Europäischen Union liegt bei 26,2 Euro.

Am unteren Ende der Skala finden sich Bulgarien (10,5 Euro), Rumänien und Lettland (jeweils 12,9 Euro) sowie Ungarn (13 Euro), was auf ein ausgeprägtes West-Ost-Gefälle bei den Löhnen hinweist. Erfreulich für Arbeitnehmer in Osteuropa: Zwischen 2021 und 2025 verzeichneten diese Regionen überdurchschnittlich starke Lohnsteigerungen. Bulgarien verzeichnete einen Zuwachs von fast 70 Prozent, Polen von 66 Prozent und Rumänien von 61,3 Prozent. Kroatien, Litauen und Ungarn meldeten Lohnsteigerungen von jeweils mehr als der Hälfte. Im Gegensatz dazu zeigten sich die Gehälter in Westeuropa relativ stabil, mit einem Anstieg von 6,1 Prozent in Schweden und 10,6 Prozent in Italien. Österreich verzeichnete einen Zuwachs von 25 Prozent, während die großen EU-Länder Deutschland, Spanien und Frankreich unter dem EU-Mittelwert von 20 Prozent blieben. Es ist jedoch wichtig, diese Zahlen mit Bedacht zu interpretieren, da die Kaufkraft durch unterschiedliche Preisniveaus und Lebenshaltungskosten in den Mitgliedstaaten erheblich variiert. Eurostat verwendet die künstliche Recheneinheit Kaufkraftstandard (KKS), um diese Unterschiede auszugleichen und eine vergleichbare Datenbasis zu schaffen. Die Annahme ist, dass ein Konsument mit einem KKS überall den gleichen Warenkorb erwerben kann. Basierend auf dem EU-Durchschnitt von 100 KKS pro Person und Jahr ergeben sich auch hier signifikante Unterschiede. Luxemburg lag im Vorjahr bei 239 KKS, Irland bei 237 KKS, während Bulgarien lediglich 68 KKS erreichte. Österreich positionierte sich mit 117 KKS über dem EU-Durchschnitt, ebenso wie Deutschland und Belgien (jeweils 116 KKS). Die anderen großen EU-Länder wie Frankreich, Spanien und Italien (98, 92 und 96 KKS) erreichten den EU-Durchschnitt nicht. Besonders schlecht schneiden die Beitrittskandidatenländer des Westbalkans ab, wobei für einige noch keine aktuellen Zahlen vorliegen. Nordmazedonien und Albanien lagen im Jahr 2024 um bemerkenswerte 58 Prozent unter dem EU-Durchschnitt von 100 KKS, Montenegro um 47 Prozent und Serbien um 38 Prozent. Diese Unterschiede in der Kaufkraft verdeutlichen die fortbestehenden wirtschaftlichen Disparitäten innerhalb Europas und die Notwendigkeit weiterer Angleichungsprozesse. Die Daten, obwohl durch KKS bereinigt, spiegeln dennoch die Realität des wirtschaftlichen Wohlstands und der Einkommensverhältnisse in den einzelnen Ländern wider und bieten eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungen zur Förderung von Wachstum und sozialer Kohäsion in der gesamten Union. Die Lohnentwicklung in den osteuropäischen Staaten ist ein positives Zeichen für die Konvergenz, doch die Unterschiede in der Kaufkraft bleiben eine Herausforderung, die sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene angegangen werden muss, um eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung für alle Mitgliedstaaten zu gewährleisten





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