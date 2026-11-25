Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj einen gemeinsamen Flug nach Moskau vorgeschlagen, um über Frieden zu verhandeln, und bietet dabei seine Sicherheit an.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat einen direkten Aufruf an den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj gerichtet, um sofortige Friedensverhandlungen zu initiieren. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem französischen Magazin Le Point schlug er vor, gemeinsam mit Selenskyj nach Moskau zu fliegen, um dort über eine Beendigung des Krieges zu sprechen. Lukaschenko bot sich dabei persönlich als Garant für die physische Sicherheit des ukrainischen Präsidenten an.

Lukaschenkos Vorschlag für Verhandlungen in Moskau

Die Kernbotschaft des belarussischen Staatschefs ist eindeutig: Ein sofortiger gemeinsame Flug nach Moskau sei der nächste logische Schritt für beide Staatsführer. Er betonte, dass eine diplomatische Einigung zwischen Minsk und Kiew sowie Moskau möglich sei, solange beide Seiten das Gespräch suchen. Lukaschenko positionierte sich damit als Schlüsselfigur, die Brücken in den diplomatischen Prozess bauen möchte, obwohl Belarus selbst in den Konflikt verwickelt ist.

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Wladimir Putins Strategie und militärische Lage

Wladimir Putin schlägt seit langem vor, dass Wolodymyr Selenskyj zu Verhandlungen nach Moskau kommen solle, eine Forderung, die der ukrainische Präsident bisher kategorisch ablehnt. Laut Alexander Lukaschenko haben die russischen Streitkräfte jedoch die Oberhand auf dem Schlachtfeld erlangt. Er argumentierte, dass die russischen Truppen zwar langsam vorankämen, aber der russische Präsident Wladimir Putin auf der Siegerstraße sei. Diese Einschätzung spiegelt die offizielle Linie des Kreml wider, die auf militärischem Druck basiert.

Ukrainische Position und neutrale Gesprächsorte

Wolodymyr Selenskyj verurteilt die Rolle von Alexander Lukaschenko im aktuellen Konflikt deutlich und lehnt Treffen in russischer Hoheit ab. Der ukrainische Staatschef ist nach eigenen Angaben nur zu einem direkten Treffen mit dem Kremlchef an neutralen Orten bereit. Diese Forderung nach Neutralität steht im direkten Widerspruch zum Vorschlag von Lukaschenko, der das Treffen explizit nach Moskau verlagern will, ein Ziel, das Kiew aus sicherheitspolitischen Gründen ablehnt.

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Rolle von Belarus und militärische Unterstützung

Die Spannungen zwischen den beiden Slawenstaaten sind historisch bedingt und durch die jüngeren Ereignisse verschärft worden. Der belarussische Staatschef hatte den russischen Truppen im Februar 2022 offiziell erlaubt, das Territorium des Landes für den Einmarsch in die Ukraine zu nutzen. Diese Entscheidung hat die Beziehung zu Kiew fundamental zerstört und macht Lukaschenko zu einer der umstrittensten Figuren im diplomatischen Ringen um Frieden.

Abschluss des Konfliktes und weitere Schritte

Trotz der ablehnenden Haltung Kiews besteht Alexander Lukaschenko darauf, dass der Krieg beendet werden muss. Er drängt Selenskyj, wenn dieser dem Vorschlag nicht zustimme, selbst mit einem Sturmgewehr an die Front zu gehen und weiterzukämpfen. Die Situation bleibt angespannt, da keine Partei bereit ist, die Bedingungen der anderen zu akzeptieren, während die militärische Frontlinie sich nur schwer bewegt. Die internationale Gemeinschaft beobachtet diese diplomatischen Manöver mit großer Vorsicht.