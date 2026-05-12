Lukas Weißhaidinger und Enzo Diessl markieren österreichischen Erfolg bei Diamond League in Shanghai

Lukas Weißhaidinger und Enzo Diessl nehmen an der Diamond League in Keqiao, Shanghai teil. Der Diskuswerke-Weltmeister und Vorschub-Hürdensprinter repräsentieren Österreich auf der internationalen Bühne und eröffnen neue Perspektiven für den österreichischen Leichtathletik-Sport.

Lukas Weißhaidinger hat nach einem überzeugenden Saisonchau einen weiteren Meilenstein erreicht und wurde kurzfristig für die Diamond League in Keqiao, Shanghai, nominiert. Der ÖLV-Rekordhalter im Diskuswurf feierte zu Beginn dieser Saison zwei begeisternde Siege in Schwechat mit Wurfweiten von 67,00 Meter und 65,64 Meter.

Diese Leistungen haben den Vize-Europameister nun belohnt, denn er darf sich über einen Startplatz in der Königsklasse der Leichtathletik freuen. Zusätzlich wird Hürdensprinter Enzo Diessl an diesem prestigeträchtigen Meeting teilnehmen, das als Auftakt zur Spitzensport Metern der internationalen Leichtathletik gilt. Mit seiner Nominierung schafft es nun ein österreichisches Duo, den Wettbewerb zu bereichern. Der 1,97 Meter große Diskusathlet Weißhaidinger äußerte sich zufrieden über die kurzfristige Einladung, auch wenn die Vorbereitungszeit knapp bemessen ist.

In seiner letzten Teilnahme an der Diamond League 2017 in Shanghai verpasste er knapp ein Podest als Vierter. Diesmal geht es mit einem ähnlichen Ergebnis bereits an die Grenze der Zufriedenheit.

„Mit einem vierten Rang wäre ich angesichts der Umstände und der Konkurrenz mehr als zufrieden“, gibt der Athlet zu verstehen. Coach Gregor Högler zeigt sich optimistisch, dass Weißhaidinger trotz des Zeitdrucks und der weitläufigen Reise konkurrenzfähig bleiben wird. Die rasante Reise führt ihn von seinem Trainingslager in der Südstadt nachTaufkirchen, um seinen Reisepass abholen, bevor er um 22.30 Uhr von München nach China fliegt.

Er wird dort gerade einmal 30 Stunden verbringen, betont der Coach, doch das kurze Engagement symbolisiert eine Chance, sich in internationalem Kontext zu messen. Enzo Diessl sieht den Einsatz in Shanghai als estiméstes Debüt dieser Saison und nutzte die kurzfristige Gelegenheit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Er hatte kürzlich Kontakt zu den Organisatoren und akzeptierte direkt den Startplatz. Provisorische Bedingungen gestatteten dem Krainsteirer wenigstens eine reisewürdige Vorbereitungszeit.

Während Weißhaidinger erst Donnerstagabend aufbricht, fliegt Diessl bereits am Mittwoch nach Shanghai, was ihm etwas mehr Zeit gibt, sich an die Umstände zu gewöhnen. Beide Athleten, jedes ein hoffnungsvolles Eckpfeiler der österreichischen Leichtathletik, geben der Diamond League mit ihrem Auftreten einen besonderen Glanz und unterstreichen gleichzeitig das wachsende Potenzial des österreichischen Sports auf internationaler Bühne





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Leichtathletik Diamond League China Olumpiasieger Ö1-Rekordhalter

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