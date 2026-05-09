Lukas Weißhaidinger erzielt Windstille-Diskuswurf-Rekord in Schwechat-Rannersdorf

Österreichs Diskuswurf-Rekordler Lukas Weißhaidinger hat in Schwechat-Rannersdorf einen Windstille-Wurf mit 67,00 m erzielt, was für ihn ein großartiger Einstand in die neue Saison ist. Weißhaidinger zeigte, dass er sich in den Wettkampf vorbereitet hatte und zeigte, dass er in seiner langen Karriere in Schwechat zu Saisonbeginn immer einen weiter Wurf erzielt hatte. Trainer Gregor Högler zeigte sich nach den Wettkämpfen in Schwechat äußerst zufrieden und freute sich auf die weitere Entwicklung von Weißhaidinger.

Österreichs Diskuswurf -Rekordler Lukas Weißhaidinger hat in Schwechat-Rannersdorf einen großartigen Einstand in die neue Saison gemacht, indem er mit 67,00 m ein Windstille-Wurf erzielte. Dies war sein erster richtiger Aufbauwettbewerb seit 2024 und zeigte, wie gut er sich in den Wettkampf vorbereitet hatte.

Weißhaidinger hatte zuvor einen leichten Riss im rechten Zeigefinger erlitten, weshalb er vor dem nächsten Wettkampf am Montag keine weiteren Würfe riskieren wollte. Nach den 67,00 m feierte er rechtmäßig und zeigte damit, dass er in seiner langen Karriere in Schwechat zu Saisonbeginn immer einen weiter Wurf erzielt hatte. Die Weite von 67,00 m ist heuer weltweit auf Platz sechs rangiert, wobei die besten Leistungen auf der „Segelwiese“ in Ramona erzielt wurden.

Trainer Gregor Högler zeigte sich nach den Wettkämpfen in Schwechat äußerst zufrieden und freute sich auf die weitere Entwicklung von Weißhaidinger. Einige Auslandsstarts, wie in München, Teneriffa, Zagreb und Rehlingen, sind bereits geplant, gefolgt von österreichischen Parademeetings in St. Pölten und Eisenstadt. Das Motto lautet: „Mehr werfen – weniger fliegen!





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diskuswurf Lukas Weißhaidinger Windstille-Wurf Einstand Saison Wettkampf Trainer Gregor Högler Wurf Wetter Wurfserie Weltbestenliste Wettkämpfe Zweig Zweigserie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SC Freiburg erreicht Europa-League-Finale mit 3:1-Sieg gegen Sporting BragaDer SC Freiburg steht erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale der Europa League. Mit einem 3:1-Sieg im Rückspiel gegen Sporting Braga drehten die Breisgauer das 1:2 aus dem Hinspiel und treffen am 20. Mai in Istanbul auf Aston Villa. Philipp Lienhart spielte über die gesamte Spielzeit, während Florian Grillitsch verletzt fehlte. Lukas Kübler und Johan Manzambi trafen für Freiburg, während Braga mit zehn Mann spielte.

Read more »

Einrichten für den Neubeginn: Das Möbelmuseum Wien zeigt Design der NachkriegsjahreValerie Zehethofer ist Redakteurin für die „Presse“ und das „Presse Schaufenster“ und schreibt dort über Stil, Design, Zeitgeist und das moderne Leben. In Wien geboren, studierte sie Modejournalismus in München, arbeitete für das Modemagazin „Diva“ und leitete das Mode- und Wohnressort der Zeitschrift „Wienerin“, bevor sie zur „Presse“ kam.

Read more »

Vollgas für die Saison - Luki trainierte, bis ihm sogar die Hand bluteteNach einer etwas ruhigeren Saison will Lukas Weißhaidinger es heuer wieder richtig wissen. Der Diskus-Routinier ist hungrig wie lange nicht, sieht ...

Read more »

Nach Unfalltragedie zeigt Diskussion über fehlende Schranken in ÖsterreichIn response to the tragic accident of the international former top goalkeeper Alexander Manninger in the Viennese suburb of Lehen, the discussion about missing barriers in Austria re-emerges. Some politicians have memories of their football youth and all agree that the popular Mozart resident was taken away from his life far too early. The 48-year-old multiple family father was killed instantly when his car was dragged on by a train at an unguarded railway crossing in Nußdorf am Haunsberg near Salzburg. Had a barrier been in place, his life could have been saved. Experts agree on that.

Read more »