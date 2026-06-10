Lukas Sternath beendet furiosen Zyklus im Musikverein

Der junge Pianist Lukas Sternath hat in dieser Saison in Wien so ziemlich alles erreicht, was man sich als Pianist wünschen kann. Er hat ein gelungenes Debüt mit den Wiener Philharmonikern und einen eigenen Zyklus im Musikverein, der in der nächsten Saison fortgesetzt wird.

Der junge Pianist Lukas Sternath hat eine furiose Saison in Wien hinter sich, inklusive Philharmoniker-Debüt und eigenem Zyklus im Musikverein - den er soeben mit einem energischen Rezital im Brahms-Saal beendet hat.

Er wird in wenigen Tagen 25, seine Heimatstadt liegt ihm aber jetzt schon zu Füßen: Lukas Sternath hat in Wien in dieser Saison so ziemlich alles erreicht, was man sich als Pianist wünschen kann. Allen voran ein gelungenes Debüt mit den Wiener Philharmonikern und einen eigenen Zyklus im Musikverein, der noch dazu in der nächsten Saison fortgesetzt wird.

Man ist offensichtlich drauf und dran, den nächsten Buchbinder aus ihm zu machen, und Sternath hat auch das Zeug dazu, der nächste, allseits beliebte pianistische Lokalmatador zu werden. Erst recht, da ihm das lokale Repertoire besonders gut liegt. Die schunkelnd-wienerischen Dreivierteltaktklagen im zweiten Satz von Schuberts düsterer A-Dur-Sonate flossen ihm außerordentlich wehmütig und authentisch aus den Fingern.

Schubert steht ihm besonders nah, wie er im Interview verriet, zufälligerweise wurde er sogar in der gleichen Kirche getauft, wie der wienerischste aller großen Komponisten





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