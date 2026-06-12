Lukas stellt neue E4-Geräteserie vor

Die E4-Serie bietet mehr Kontrolle, klares Feedback, verbesserte Sicht und erhöhte Sicherheit. Sie wurde gezielt für Einsätze bei Regen, Schmutz, Dunkelheit und beengten Platzverhältnissen entwickelt.

Lukas hat auf der Interschutz 2026 seine neue E4-Geräteserie vorgestellt. Die Markteinführung stieß auf großes Interesse und wurde von Fachbesuchern im Rahmen von Demonstrationen und Praxistests sehr positiv aufgenommen.

Die E4-Serie bietet laut Herstellerangaben mehr Kontrolle, klares Feedback, verbesserte Sicht und erhöhte Sicherheit. Zu den zentralen Merkmalen gehören Echtzeit-Rückmeldungen, integrierte Beleuchtung, Geofencing und Standortverfolgung sowie ein robustes Akkusystem, das selbst unter Wasser gewechselt werden kann. Die Geräte wurden gezielt für Einsätze bei Regen, Schmutz, Dunkelheit und beengten Platzverhältnissen entwickelt. Eine verbesserte Ergonomie, eine ausgewogene Gewichtsverteilung und ein 360-Grad-Griff ermöglichen präzises Arbeiten und reduzieren gleichzeitig die körperliche Belastung der Einsatzkräfte.

Die E4-Serie liefert in Echtzeit Informationen zu Geräteleistung, verbleibender Kraft und verfügbarem Hub. Eine Rollwarnfunktion schützt vor kritischen Winkeln, während eine integrierte Lichtleiste für optimale Ausleuchtung sorgt. Dies erhöht die Präzision und unterstützt ein sicheres und kontrolliertes Arbeiten. Die Geräte kombinieren moderne Anzeige- und Rückmeldesysteme mit hoher Robustheit.

Der IP68-geschützte Akku ist für extreme Bedingungen ausgelegt und kann auch unter Wasser gewechselt werden. Geofencing- und Tracking-Funktionen tragen zusätzlich dazu bei, Geräte vor Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Die E4-Serie unterstützt eine proaktive Gerätewartung und erhöht die Verfügbarkeit im Einsatz. Eine einheitliche Bedienlogik und direktes Feedback verbessern zudem die Ausbildungsqualität und sorgen für mehr Konsistenz in den Abläufen.

Mit der E4-Serie setzt Lukas einen neuen Standard in der technischen Rettung und unterstützt Einsatzkräfte dabei, den steigenden Anforderungen von heute und morgen gerecht zu werden





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