Kolumbien überzeugt im Auftaktspiel der WM 2026 dank Luis Díaz, der ein Tor erzielt und eine Vorlage gibt. Usbekistan zeigt als erster Teilnehmer aus Zentralasien Kampfgeist, doch die Favoriten setzen sich durch.

Der kolumbianische Stürmer Luis Díaz hat im Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 das Debüt des WM‑Neulings Usbekistan deutlich getrübt. Im Aztekenstadion in Mexiko‑Stadt sorgte der Bayern‑Angreifer für das 1:0, indem er in der 66.

Minute das Ergebnis markierte, und lieferte kurz darauf eine Vorlage für das zweite Tor, das von Jaminton Campaz in der 90. +9. Minute erzielt wurde. Damit sicherte Kolumbien einen überzeugenden 3:1‑Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Fabio Cannavaro und verhinderte eine mögliche Überraschung, die bei einem Sieg der Usbeken nicht unvorstellbar gewesen wäre.

Die kolumbianischen Fans bejubelten den Erfolg, doch das Trainerteam weiß, dass weitere Verbesserungen nötig sind, um im Turnierverlauf konkurrenzfähig zu bleiben. Besonders die Defensivorganisation und die Effizienz vor dem Tor müssen weiter geschärft werden, um den hohen Erwartungen - nicht nur der eigenen Nation, sondern auch den internationalen Beobachtern - gerecht zu werden. Usbekistan stand im WM‑Debüt als erster Vertreter Zentralasiens überhaupt in der Geschichte des Turniers.

Unter der Führung von Cannavaro, dem ehemaligen Weltmeisterkapitän von 2006, präsentierten die Usbeken sich als kompakte und kämpferische Einheit. Bereits in der 41. Minute gelang es dem Nachwuchsspieler Daniel Muñoz, das Spiel kurzfristig zu öffnen, doch kurz darauf glich Abbosbek Faysullajew aus, sodass das erste WM‑Tor des eigenen Landes von Muñoz erzielt wurde. Das Team zeigte von Anfang an eine hohe körperliche Präsenz und ein diszipliniertes Pressing, das die kolumbianischen Verteidiger vor Herausforderungen stellte.

Obwohl Usbekistan letztlich die Tabelle in Gruppe K ancolumbianischer Führung verlor, konnte es mit einem respektablen 1:1 gegen Portugal und einem Unentschieden gegen die DR Kongo zeigen, dass es mehr als nur ein reiner Teilnehmer, sondern ein ernstzunehmender Gegner sei. Vor dem Turnier hatte Cannavaro optimistisch betont, dass sein Team in der Lage sei, einzelne Spiele zu überraschen und damit das Bild eines reinen Underdogs zu verändern.

Er verwies darauf, dass die Usbeken, obwohl sie nur zum dritten Mal an einer WM teilnehmen, über ein hohes Maß an Teamgeist und taktischer Disziplin verfügen. Die Gruppe K erwies sich nach den ersten drei Spielen als äußerst ausgeglichen: Kolumbien führte mit drei Punkten, Portugal und die DR Kongo teilten sich jeweils einen Punkt, während Usbekistan trotz Niederlage gegenüber Kolumbien mit einem Punkt im Gruppenkampf verbleibt.

Die kommenden Spiele werden entscheiden, ob die Usbeken ihre Anfangsleistung wiederholen können oder ob die kolumbianische Mannschaft ihre Form beibehält, um im weiteren Verlauf des Turniers um den Einzug ins Achtelfinale zu kämpfen





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