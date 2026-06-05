Luftleck im russischen ISS-Segment löst Sicherheitsmaßnahmen aus

Ein Luftleck im Transfertunnel des russischen ISS-Moduls Swesda führt zu Reparaturarbeiten und vorsorglichen Evakuierungsmaßnahmen. Astronauten müssen sich während der Arbeiten in ihre Raumkapseln zurückziehen.

Die Internationale Raumstation ( ISS ) erlebte am Freitag einen Sicherheitsvorfall, als ein Luftleck im russischen Segment entdeckt wurde. Das Leck befindet sich im Transfertunnel des russischen Servicemoduls Swesda (Zvezda).

Dieser Tunnel, auch PrK-Transfertunnel genannt, ist bereits seit längerer Zeit von Rissen und kleineren Undichtigkeiten bekannt. Die NASA betont, dass diese Risse schon immer ein Grund zur Sorge gewesen seien und die US-Raumfahrtbehörde die Entwicklung daher fortlaufend überwacht habe. Nachdem neue Lecks festgestellt wurden, setzte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos für Freitag umfangreiche Reparaturarbeiten an.

Vorsorglich wies Roskosmos die vier Besatzungsmitglieder der SpaceX-Crew-12 sowie NASA-Astronaut Chris Williams an, sich während der Arbeiten in ihrem Dragon-Raumschiff aufzuhalten und sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Täglich entweichen durch das am 1. Mai entdeckte Leck etwa 500 Gramm Luft ins All, was dem Gewicht eines Laibs Brot entspricht. Die ISS, ein Gemeinschaftsprojekt von 16 Staaten, umkreist die Erde in rund 400 Kilometern Höhe und dient wissenschaftlichen Experimenten unter Schwerelosigkeit. Nach aktuellem Plan soll die Station 2030 außer Dienst gestellt werden





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ISS Luftleck Raumstation Roskosmos NASA Swesda Reparatur Sicherheitsmaßnahmen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

In Bad Ischl entstand ein neuer FamilienthemenwegBAD ISCHL. Der beschilderte Pfad führt zur Ruine Wildenstein.

Read more »

Fritteuse auf Herd führt zu Küchenbrand in TirolEinsatz für die Florianijünger in Pflach im Tiroler Bezirk Reutte am Mittwochnachmittag! In der Küche eines Wohnhauses war es zu einem Brand ...

Read more »

'Abschaum hier nicht willkommen' – Bürgermeister tobtMassenschlägereien in Jesolo: Bürgermeister fordert mehr Polizei nach Gewaltausbrüchen unter Jugendlichen. Sicherheitsmaßnahmen geplant.

Read more »

FIFA führt bei WM 2026 neue Regel ein: Alle Kaderspieler stehen zur Hymne bereitDie Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erhält ein neues Zeremonienformat: Bei jedem Spiel betreten bis zu 26 Spieler jeder Mannschaft den Rasen, während die Nationalhymnen gespielt werden. Die Regel gilt für alle 104 Begegnungen und wird im Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika erstmals umgesetzt.

Read more »