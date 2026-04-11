Lufthansa-Streik: Piloten legen am 7. und 8. April 2026 die Arbeit nieder

Die Vereinigung Cockpit ruft Piloten der Lufthansa-Gruppe zu Streiks auf. Tausende Flüge sind betroffen. Welche Airlines betroffen sind und welche Verbindungen trotzdem stattfinden.

Pilotinnen und Piloten der Lufthansa -Gruppe treten am 7. und 8. April 2026 in einen Streik . Dieser Arbeitskampf, der von der Vereinigung Cockpit (VC) ausgerufen wurde, wird erhebliche Auswirkungen auf den Flugverkehr haben und Tausende von Flügen betreffen. Der Streik beginnt am Montag um 0:01 Uhr und endet am Dienstag um 23:59 Uhr. Betroffen sind die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH.

Andreas Pinheiro, Präsident der VC, erklärte, dass man sich zu diesem Schritt gezwungen sehe, da die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Lösungswillen gezeigt habe. Trotz des Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage seien keine ernstzunehmenden Angebote vorgelegt worden und jegliche Gesprächsbereitschaft von Seiten der Arbeitgeber ausgeblieben.\Die Hauptgründe für den Streik liegen in den unterschiedlichen Tarifkonflikten innerhalb der Lufthansa-Gruppe. Laut VC gibt es weder bei Lufthansa noch bei Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung. Bei Lufthansa Cityline fehlt ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag, und bei Eurowings wird das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung als inakzeptabel angesehen, da es sich auf einem zu niedrigen Niveau bewege. Die VC betont, dass man weiterhin gesprächsbereit sei und jederzeit bereit, den Streik abzuwenden, sollten verhandlungsfähige Angebote vorgelegt werden. Pinheiro unterstreicht, dass ein Streik stets das letzte Mittel sei, um Bewegung in gescheiterte Verhandlungen zu bringen, und bedauert die daraus resultierenden Belastungen für Passagiere und das Bodenpersonal. Die Verantwortung für die Situation liege jedoch bei der Arbeitgeberseite, so Pinheiro weiter. Die VC betont das Ziel, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, um die Interessen der Pilotinnen und Piloten zu wahren und gleichzeitig die Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu minimieren.\Trotz des Streiks gibt es Ausnahmen. Angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten sind Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cityline aus Deutschland zu bestimmten Destinationen vom Streik ausgenommen. Dies betrifft Flüge nach Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei Eurowings werden jedoch alle Flüge bestreikt, die im Streikzeitraum von deutschen Flughäfen starten. Passagiere werden gebeten, sich vor Reiseantritt über den aktuellen Flugstatus zu informieren und gegebenenfalls auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen. Die Lufthansa-Gruppe hat angekündigt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Auswirkungen des Streiks so gering wie möglich zu halten und die betroffenen Passagiere bestmöglich zu unterstützen. Reisende sollten sich regelmäßig auf den Webseiten der jeweiligen Airlines über mögliche Flugausfälle oder Verspätungen informieren und mit kurzfristigen Änderungen rechnen





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