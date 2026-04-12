Lufthansa-Streik: Chaos im Flugverkehr droht

Die Vereinigung Cockpit ruft zum Streik auf, der Lufthansa-Flüge am Wochenbeginn beeinträchtigt. Betroffen sind Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine und Eurowings. Passagiere müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Bei der Lufthansa -Gruppe steht zu Beginn der Woche ein erhebliches Durcheinander im Flugverkehr bevor. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat das Cockpitpersonal von Lufthansa , Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine und Eurowings zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Streik beginnt am Montag, den 13. April 2026, um 00:01 Uhr und endet am Dienstag, den 14. April 2026, um 23:59 Uhr. Bei Eurowings beschränkt sich der Streik auf den Montag.

Betroffen sind dort alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten. Die Situation in Österreich stellt sich etwas entspannter dar. Austrian Airlines gehört ebenfalls zur Lufthansa-Gruppe, ist aber nicht direkt vom Streik betroffen. Dennoch bleiben die Auswirkungen des Arbeitskampfes für AUA-Passagiere nicht aus. Besonders Reisende, die über Frankfurt oder München weiterfliegen möchten, müssen sich auf Unannehmlichkeiten einstellen. Die AUA warnt, dass Anschluss- und Zubringerflüge mit Lufthansa beeinträchtigt sein könnten. Dies könnte zu Flugausfällen, Verzögerungen und Umbuchungen führen. Laut Unternehmenssprecherin Yvonne Wachholder wird derzeit geprüft, wie üblich in solchen Situationen, 'ob aktuell auf Austrian-Airlines-Flügen zwischen Wien und Deutschland größere Flugzeuge eingesetzt werden können, um mehr Sitzplatzkapazitäten' bereitzustellen. Gleichzeitig fordert die AUA ihre Passagiere auf, vor der Fahrt zum Flughafen unbedingt den aktuellen Flugstatus auf der Austrian-Webseite zu überprüfen. Insbesondere bei Verbindungen mit Umstieg in Deutschland könne sich die Situation rasch verändern. \Hintergrund sind mehrere festgefahrene Tarifkonflikte. Laut Vereinigung Cockpit fehlt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo weiterhin ein zufriedenstellendes Angebot zur betrieblichen Altersversorgung. Bei Lufthansa CityLine existiert bisher kein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag. Ebenso wird das Angebot von Eurowings zur Altersversorgung aus Sicht der Gewerkschaft als unzureichend bewertet. VC-Präsident Andreas Pinheiro begründete den Schritt mit deutlichen Worten. Die Arbeitgeber hätten über die Osterfeiertage keine ernstzunehmenden Angebote vorgelegt und auch keine wirkliche Gesprächsbereitschaft gezeigt. Der Streik sei daher das letzte Mittel, um Bewegung in die Verhandlungen zu bringen. Lufthansa reagierte mit scharfer Kritik. Ein Sprecher sprach von einer neuen Eskalationsstufe. Die zentrale Forderung der Gewerkschaft, die Verdopplung der ohnehin schon sehr guten betrieblichen Altersvorsorge, sei aus Sicht des Konzerns absurd und nicht realisierbar. Trotz der Gegensätze hält die Gewerkschaft die Tür für Verhandlungen offen. Man sei weiterhin gesprächsbereit, betonte Pinheiro. Die Arbeitgeber könnten den Streik jederzeit abwenden, wenn verhandlungsfähige Angebote präsentiert werden. \Trotz der Arbeitsniederlegungen wird der Flugverkehr nicht vollständig zum Erliegen kommen. Aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten sind bestimmte Flugverbindungen von den Streiks ausgenommen. Lufthansa und CityLine werden weiterhin von Deutschland aus Ziele wie Ägypten, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate anfliegen. Für Passagiere bedeutet dies: Vor allem zum Wochenbeginn ist mit Ausfällen, Umbuchungen und Verspätungen zu rechnen. Wer am Montag oder Dienstag mit Lufthansa fliegen möchte, sollte nicht nur sein Ticket sorgfältig prüfen, sondern auch den aktuellen Flugstatus genau verfolgen. Es wird dringend empfohlen, sich vor Reiseantritt umfassend zu informieren und gegebenenfalls alternative Reisemöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Passagiere sollten zudem die Hinweise ihrer Fluggesellschaften aufmerksam verfolgen und sich auf mögliche Änderungen einstellen. Die Situation kann sich kurzfristig verändern, daher ist eine ständige Aktualisierung der Informationen von entscheidender Bedeutung, um unnötige Unannehmlichkeiten zu vermeiden und die Reiseplanung entsprechend anzupassen. Die Kommunikation zwischen den Airlines und den Passagieren spielt dabei eine zentrale Rolle, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten





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