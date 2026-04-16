Lufthansa setzt Flugzeuge wegen hoher Kerosinpreise und Streiks am Boden

Als Reaktion auf steigende Kerosinpreise und andauernde Streiks stellt die Lufthansa einen Teil ihrer Flotte still. Insbesondere die Tochtergesellschaft Lufthansa Cityline wird komplett aufgelöst. Auch bei der Kernmarke Lufthansa werden Lang- und Mittelstreckenflugzeuge vorzeitig außer Dienst gestellt.

Die Lufthansa AG hat angekündigt, aufgrund der anhaltenden Beobachtung der Kerosinpreise und der Kosten, die durch jüngste Arbeitskämpfe entstanden sind, eine signifikante Anzahl von Flugzeuge n vorzeitig aus dem Betrieb zu nehmen. Diese Maßnahme betrifft vor allem die Tochtergesellschaft Lufthansa Cityline, die in der vergangenen Woche bereits Ziel massiver Streik s seitens des fliegenden Personals war.

Als erste Konsequenz dieser strategischen Neuausrichtung sollen ab diesem Samstag insgesamt 27 ältere Maschinen vom Typ Canadair CRJ der Lufthansa Cityline am Boden bleiben. Darüber hinaus plant der Konzern die vollständige Schließung dieser Tochtergesellschaft. Laut Angaben der Lufthansa sind die betroffenen Jets kurz vor dem Ende ihrer technischen Einsatzfähigkeit und weisen im Vergleich zu neueren Modellen vergleichsweise hohe Betriebskosten auf. Durch diese Entscheidung sollen weitere Verluste der seit langem defizitären Fluggesellschaft reduziert werden.

Die Fluggesellschaft bedient damit die Notwendigkeit, betriebliche Ineffizienzen anzugehen und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu stabilisieren, auch wenn dies mit einschneidenden personellen und betrieblichen Konsequenzen verbunden ist. Die Entscheidung zur Schließung der Cityline wurde nach sorgfältiger Prüfung getroffen, um auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zu reagieren. Die Integration der verbleibenden Kapazitäten in die Kernmarke oder andere Geschäftsbereiche wird geprüft.

Weiterhin plant die Lufthansa bis Ende Oktober dieses Jahres die Stilllegung von sechs Langstreckenflugzeugen, die zur Kernmarke der Lufthansa gehören. Dieses Kontingent umfasst vier Airbus A340-600-Modelle sowie zwei der ikonischen Boeing 747-400-Jumbos, die für die Dauer des kommenden Winters nicht mehr eingesetzt werden sollen. Die endgültige Ausmusterung des Flugzeugtyps Boeing 747-400 ist bereits für das kommende Jahr fest eingeplant, was den Abschluss einer Ära für dieses Flugzeugmodell im Dienste der Lufthansa markiert.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wird die Lufthansa voraussichtlich etwa fünf Mittelstreckenflugzeuge aus ihrer Flotte nehmen. Die Auswahl dieser Flugzeuge wird auf Basis ihrer Effizienz und ihres Verbrauchs getroffen, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbilanz zu verbessern. Diese Schritte sind Teil eines umfassenderen Plans, die Flotte zu modernisieren und anzupassen, um den sich wandelnden Marktbedingungen und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Die vorzeitige Ausmusterung bestimmter Modelle erlaubt es dem Unternehmen, in moderne und treibstoffeffizientere Flugzeuge zu investieren, was langfristig sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile mit sich bringt. Die Entscheidung über die genauen Modelle und den Zeitplan wird sorgfältig abgewogen, um die Auswirkungen auf den Flugbetrieb und die Kunden so gering wie möglich zu halten.

Als primären Grund für diese einschneidenden Maßnahmen nennt das Unternehmen die stark gestiegenen Kerosinpreise, die einen erheblichen Kostenfaktor darstellen, sowie die finanziellen Belastungen, die durch die fortlaufenden Arbeitskämpfe verursacht wurden. Ziel ist es, insbesondere die weniger effizienten Flugzeuge vorzeitig aus dem Flugbetrieb zu entfernen, um den Bedarf an teurem Kerosin, das am freien Markt bezogen werden muss, zu reduzieren. Es ist zu beachten, dass der Kerosinverbrauch der Passagierfluggesellschaften der Lufthansa Group auf Basis des Rohölpreises mit rund 80 Prozent überdurchschnittlich hoch abgesichert ist, was die Auswirkungen von Preisschwankungen noch verstärkt.

Finanzvorstand Till Streichert bezeichnete die eingeleiteten Maßnahmen als unumgänglich und betonte, dass es sich dabei um ohnehin geplante Einschnitte handelt, die nun vorgezogen werden müssen. Die aktuelle Krise zwinge das Unternehmen, diese Entscheidung früher als ursprünglich gedacht umzusetzen. Bezüglich der Lufthansa Cityline wurde bereits allen Beschäftigungsgruppen Anschlussbeschäftigungen angeboten, was die Bemühungen des Unternehmens unterstreicht, die sozialen Auswirkungen dieser Umstrukturierung abzufedern. Für das fliegende Personal der Cityline hatten die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo die angebotenen Konditionen als unzureichend bewertet. Die Lufthansa plant nun, mit den Betriebspartnern der Cityline Gespräche über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan aufzunehmen, um die Folgen für die betroffenen Mitarbeiter fair zu gestalten und einvernehmliche Lösungen zu finden.





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