Die Lufthansa streicht 1.000 Vollzeitstellen an den Standorten Frankfurt und München. Hintergrund sind operative Verluste von 180 Millionen Euro und eine angespannte Marktlage.

Die Lufthansa plant eine massive Umstrukturierung ihres Personals an den wichtigsten deutschen Drehscheiben. An den Standorten Frankfurt und München sollen insgesamt 1.000 Vollzeitstellen wegfallen, wie aus einem internen Schreiben der Konzernspitze hervorgeht. Dieser Schritt stellt eine signifikante Verschärfung der bereits diskutierten Einsparungen dar und zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage zu sichern.

Konkrete Stellenkürzungen an den Drehkreuzen

Der Lufthansa Airlines Teilkonzern beabsichtigt die Einsparung von 1.000 Vollzeitstellen an den beiden Hauptstandorten Frankfurt und München. Airline-Chef Jens Ritter und seine vier Vorstandskollegen haben diese Information in einem internen Brief an die Mitarbeiter kommuniziert. Die genauen Details zur Umsetzung sowie der zeitliche Rahmen der Maßnahmen sind derzeit noch nicht festgelegt.

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Es bleibt ebenfalls unklar, ob die betroffenen 1.000 Positionen zu den bereits angekündigten 4.000 Stellen gehören, die der Konzern ursprünglich in der Verwaltung streichen wollte. Auf eine Nachfrage nach weiteren Klarstellungen wollte die Lufthansa keine zusätzlichen Angaben machen, was Unsicherheit über den Gesamtumfang der Personalabbau-Maßnahmen schürt.

Wirtschaftliche Gründe und operative Verluste

Die wirtschaftliche Situation der Lufthansa bleibt weiterhin angespannt, was die Notwendigkeit dieser Maßnahmen unterstreicht. In den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres häufte Lufthansa Airlines einen operativen Verlust von 180 Millionen Euro an. Laut dem internen Schreiben bedeutet dies, dass durchschnittlich jeden Monat Verluste in Höhe von 20 Millionen Euro verbucht wurden.

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Auch im dritten Quartal entwickelte sich das Geschäft schlechter als im Vorjahr. Die Führungsebene sieht die Fluggesellschaft in den Bereichen Kosten, Produktivität und Effizienz derzeit nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Als primäre Treiber für diese finanzielle Schwäche werden unter anderem der anhaltende Nahostkrieg, stark gestiegene Kerosinpreise und neun Streiktage angeführt.

Beschäftigungssituation und Ausblick für 2025

Trotz der drohenden Stellenkürzungen wies die Personalstruktur der Lufthansa Group zu Jahresende 2025 eine gewisse Stabilität auf. In Deutschland waren rund 67.100 Menschen bei der Lufthansa Group beschäftigt. Dies entspricht einem Anstieg von etwa einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was zeigt, dass die aktuellen Kürzungen gezielte Eingriffe in spezifische Bereiche darstellen.

Die Entscheidung von Jens Ritter und dem Vorstand zielt darauf ab, die strukturellen Nachteile durch externe Schocks und interne Ineffizienzen zu korrigieren. Die Lufthansa steht vor der Aufgabe, die finanzielle Lücke von 180 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu schließen und die langfristige Rentabilität am Markt Frankfurt und München wiederherzustellen.