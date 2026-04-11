Lufthansa-Gruppe: Pilotenstreik am 7. und 8. April 2026 – Tausende Flüge betroffen

Ein umfassender Streik der Piloten der Lufthansa-Gruppe am 7. und 8. April 2026 wird Tausende von Flügen beeinträchtigen. Die Vereinigung Cockpit (VC) ruft Mitglieder bei Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings zum Ausstand auf, da die Arbeitgeberseite in Tarifkonflikten keine Lösungen anbietet. Ausnahmen gelten für Flüge in den Nahen Osten. Die VC betont ihre Gesprächsbereitschaft.

Pilotinnen und Piloten der Lufthansa -Gruppe treten am 7. und 8. April 2026 in einen umfassenden Streik . Dieser Arbeitskampf, der von der Vereinigung Cockpit (VC) initiiert wurde, wird erhebliche Auswirkungen auf den Flugverkehr haben und Tausende von Flügen betreffen. Der Streik erstreckt sich von Montag um 0.01 Uhr bis Dienstag um 23.59 Uhr und umfasst Mitglieder der VC bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH.

Die VC betont, dass dieser Schritt durch das mangelnde Entgegenkommen der Arbeitgeberseite in verschiedenen Tarifkonflikten erzwungen wurde. Trotz des Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage, um die Passagiere zu schonen, seien ernstzunehmende Angebote ausgeblieben und jegliche Gesprächsbereitschaft vonseiten der Arbeitgeber vermisst worden. VC-Präsident Andreas Pinheiro äußerte die Enttäuschung über die fehlende Bereitschaft zur Lösung der bestehenden Konflikte und betonte, dass die Verantwortung für die nun unvermeidlichen Auswirkungen auf die Arbeitgeberseite falle. Die VC unterstreicht ihre fortwährende Gesprächsbereitschaft und weist darauf hin, dass die Arbeitgeber jederzeit die Möglichkeit haben, den Streik abzuwenden, indem sie verhandlungsfähige Angebote vorlegen.\Die Kernpunkte des Streiks sind eng mit den ungelösten Tarifkonflikten verbunden. Bei Lufthansa und Lufthansa Cargo liegt nach Angaben der VC kein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor. Bei Lufthansa Cityline fehlt ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag. Bei Eurowings wird das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung als inakzeptabel und von unzureichendem Niveau kritisiert. Diese ungelösten Fragen sind die Hauptursache für den Streik und zeigen das Ausmaß der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien. Die VC betont, dass der Streik das letzte Mittel ist, um Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zu bringen. Die Auswirkungen für Passagiere und die Kollegen am Boden werden bedauert, doch die Verantwortlichkeit wird eindeutig auf die Arbeitgeberseite gelegt. Die Entscheidung für den Streik unterstreicht die Notwendigkeit, eine faire und tragfähige Lösung für die aktuellen Tarifkonflikte zu finden, die die Interessen der Piloten, sowie die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa-Gruppe berücksichtigt.\Trotz des umfassenden Streiks gibt es einige Ausnahmen. Angesichts der aktuellen Situation im Nahen Osten sind Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cityline aus Deutschland zu bestimmten Destinationen vom Streik ausgenommen. Dies betrifft Flüge nach Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei Eurowings werden jedoch alle Flüge bestreikt, die im Streikzeitraum von deutschen Flughäfen starten. Diese Ausnahme zeigt die Bemühungen, die Sicherheit und die logistische Erreichbarkeit sensibler Regionen zu gewährleisten, während gleichzeitig die berechtigten Interessen der Piloten durchgesetzt werden. Die Maßnahmen der Lufthansa-Gruppe, einschließlich der Aufrechterhaltung bestimmter Flugverbindungen, unterstreichen das Bestreben, die Auswirkungen des Streiks auf die Reisenden so gering wie möglich zu halten, soweit dies im Rahmen der aktuellen Umstände machbar ist





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