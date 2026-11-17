Ein Lufthansa-Flugbegleiter erlitt an Bord eines Airbus A321neo auf dem Weg nach Frankfurt einen lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock. Dank sofortiger Hilfe eines mitreisenden israelischen Arztes konnte der Mann gerettet werden, was eine Notlandung in Belgrad erforderlich machte. Der Vorfall unterstreicht die Kritikalität medizinischer Notfallprotokolle in der Luftfahrt.

Am vergangenen Sonntag, dem 15. November, geriet ein Linienflug der Lufthansa von Tel Aviv nach Frankfurt in akute Gefahr. Ein Flugbegleiter der Fluggesellschaft erlitt während des Fluges einen schwerwiegenden anaphylaktischen Schock, der sein Leben direkt bedrohte. Der Vorfall ereignete sich, als der Airbus A321neo bereits auf einer Flughöhe von rund 10.000 Metern flog. Die Ursache für die lebensbedrohliche Situation war eine allergische Reaktion auf Sesam, die der Mitarbeiter zu sich genommen hatte, ohne dies zu bemerken.

Medizinische Intervention durch israelischen Arzt

Dr. Uriel Trahtemberg, Leiter der allgemeinen und respiratorischen Intensivstation am Galiläischen Medizinzentrum in Nahariya, befand sich als Passagier an Bord und bot unverzüglich medizinische Hilfe an. Gemeinsam mit weiteren flugzeuginternen Helfern versorgte er den erkrankten Kollegen unter extremen Bedingungen. Der israelische Mediziner verabreichte dem Patienten das Notfallmedikament Epinephrin mittels eines EpiPen. Zusätzlich wurde der Flugbegleiter mit weiteren lebenswichtigen Medikamenten über die Vene versorgt, um die Kreislaufstabilisierung zu gewährleisten.

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Kapitänsentscheidung und Notlandung in Serbien

Während die Besatzung und die medizinischen Helfer um die Vitalfunktionen des Mannes kämpften, leitete der Kapitän der Lufthansa-Maschine eine Notlandung ein. Nach Absprache mit der Flugsicherung nahm der Airbus einen steilen Sinkflug auf die serbische Hauptstadt Belgrad. Diese Entscheidung wurde getroffen, da die medizinische Versorgung an Bord nur begrenzt möglich war und eine schnelle definitive Behandlung in einem Krankenhaus unerlässlich war. Die schnelle Reaktion der Crew ermöglichte es, weitere Komplikationen zu vermeiden.

Reaktion der Behörden und Krankenhausbehandlung

Kurz nach 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit landete der Airbus A321neo schließlich in Belgrad. Dort hatten Rettungskräfte bereits die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um den Patienten schnellstmöglich in ein naheliegendes Krankenhaus zu bringen. Die Lufthansa bestätigte den medizinischen Notfall offiziell und stellte sicher, dass die örtlichen Hilfskräfte nahtlos die Versorgung übernahmen. Die professionelle Zusammenarbeit zwischen der Flugbesatzung, dem zufällig anwesenden Arzt und den serbischen Rettungsdiensten war entscheidend für das Überleben des Flugbegleiters.

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Verzögerungen für weitere Passagiere und Flugfortsetzung

Für die übrigen Passagiere an Bord endete die Reise nicht mit der Landung in Belgrad. Die Maschine setzte ihren Weg nach Frankfurt erst in der Nacht auf Montag fort. Dabei kam es zu einer weiteren ungeplanten Zwischenlandung am Flughafen Wien-Schwechat, die offensichtlich zum Auftanken der Flugzeuge dienten. Diese Unterbrechungen führten zu erheblichen Verspätungen für alle Personen, die weiterhin an Bord waren.

Endgültige Ankunft in Deutschland am Montagmorgen

Erst am Montagmorgen um 5.15 Uhr erreichte der Airbus A321neo schließlich sein ursprüngliches Ziel in Frankfurt. Die mehrfache Unterbrechung des Fluges verdeutlicht die komplexen logistischen Herausforderungen, die bei medizinischen Notfällen in der Luftfahrt entstehen können. Der Vorfall bleibt ein eindruckvolles Beispiel für die Effektivität von Notfallprotokollen und die schnelle Hilfe durch qualifiziertes medizinisches Personal, auch in ungewöhnlichen Situationen wie in der Druckkabine eines Verkehrsflugzeugs.