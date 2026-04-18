Lufthansa-Flugbetrieb normalisiert sich nach Streiks, Cityline-Flugbetrieb eingestellt

Nach mehrjährigen Streiks des fliegenden Personals und der Schließung des Flugbetriebs der Cityline nimmt die Lufthansa ihren regulären Flugbetrieb wieder auf. Die Pilotengewerkschaft VC äußert Kritik an der Entscheidung des Managements.

Nach einer turbulenten Phase mit mehrtägigen Streik s des fliegenden Personals hat die Lufthansa ihren regulären Flugbetrieb wieder vollständig aufgenommen. Sämtliche Flugzeuge der deutschen Airline heben nach Angaben des Unternehmens planmäßig wieder ab. Eine Sprecherin der AUA-Mutter bestätigte am Samstag, dass der Betrieb wie vorgesehen angelaufen sei. Die vergangenen Woche war von zahlreichen Flugausfällen geprägt, die Hunderte von Verbindungen betrafen. Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft UFO hatten die Piloten den Betrieb der Fluggesellschaften Lufthansa , Lufthansa Cargo und Cityline für insgesamt fünf Tage lahmgelegt. Auch der Ferienflieger Eurowings war an zwei Tagen von Arbeitskampfmaßnahmen betroffen.

Als direkte Reaktion auf die anhaltenden Auseinandersetzungen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen des Betriebs kündigte der Lufthansa-Konzern am Donnerstag die sofortige Einstellung des Flugbetriebs bei der Cityline an. Als Begründung für diesen einschneidenden Schritt nannte das Unternehmen insbesondere die hohen Kerosinkosten, die im Zusammenhang mit der veralteten Flotte des Regionalfliegers angefallen seien. Insgesamt 24 Passagierflugzeuge und drei Frachtmaschinen der Cityline wurden nach Unternehmensangaben vorerst außer Betrieb genommen. Die Cityline hatte in der Vergangenheit primär als Zubringer für die Drehkreuze in Frankfurt und München fungiert und dabei Lufthansa-Flugnummern genutzt. Diese Maßnahme wirft Fragen hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung und Kapazitäten des Konzerns auf und betrifft direkt die Arbeitsplätze der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Entscheidung des Managements, den Flugbetrieb der Cityline einzustellen, scharf kritisiert. VC-Präsident Andreas Pinheiro bezeichnete die Stilllegung als widersprüchlich und als zutiefst verunsichernd für die betroffenen Beschäftigten. Er warf dem Unternehmen vor, mit der Existenzangst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu spielen. 'Auf der einen Seite wird eine große Krise als Begründung angeführt, um Kapazitäten aus dem Markt zu nehmen. Auf der anderen Seite wird gleichzeitig geprüft, ob andere Konzerngesellschaften - wie die Lufthansa Klassik selbst - diese Strecken übernehmen, obwohl sie nach Aussagen des Managements noch unprofitabler sind', erklärte Pinheiro. Die Vereinigung Cockpit plant derzeit keine weiteren kurzfristigen Arbeitskampfmaßnahmen. Dies wurde in einem internen Rundschreiben mitgeteilt.

Zunächst müssten der Vorstand der Gewerkschaft und die Tarifkommission die aktuelle Situation eingehend bewerten und analysieren. Für den kommenden Montag sind Sondierungsgespräche mit dem Unternehmen angesetzt, die auf eine mögliche Schlichtung abzielen. Ein erster Versuch einer Einigung war gescheitert, da sich beide Seiten nicht auf ein gemeinsames Themenfeld für die Verhandlungen einigen konnten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.





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