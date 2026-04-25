Ludwig wiedergewählt, Babler mit scharfer Kritik – Wiener SPÖ setzt neue Akzente

Michael Ludwig wurde auf dem Wiener SPÖ-Landesparteitag einstimmig als Obmann wiedergewählt. SPÖ-Chef Andreas Babler nutzte die Gelegenheit für eine kämpferische Rede, in der er politische Erfolge der SPÖ hervorhob und gleichzeitig vor rechten Kräften warnte. Das Präsidium wurde um einen Stellvertreter erweitert und der Turnus für Landesparteitage wurde geändert.

Der Wien er SPÖ - Landesparteitag am Samstag stand im Zeichen der Wiederwahl von Michael Ludwig als Obmann. Doch bevor diese Formalität vollzogen werden konnte, ging SPÖ -Chef Andreas Babler mit einer deutlichen und kämpferischen Rede in die Offensive.

Der Parteitag, der rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte und sich mit leichter Verspätung in der Messe Wien eröffnete, markiert den ersten seit der Wiener Landtagswahl des vergangenen Jahres. Eine wesentliche Änderung, die auf diesem Parteitag beschlossen wurde, betrifft die Struktur des Präsidiums. Dieses wird um einen weiteren Stellvertreter erweitert, wodurch die Anzahl der Obmann-Stellvertreter von bisher fünf auf nunmehr sechs steigt. Diese Erweiterung soll die Entscheidungsfindung innerhalb der Partei weiter stärken und eine breitere Vertretung unterschiedlicher Perspektiven gewährleisten.

Bablers Rede war geprägt von einer Mischung aus Lob für die Stadt Wien und einer scharfen Kritik an politischen Gegnern, insbesondere an rechten Kräften. Er hob die Errungenschaften der SPÖ in Wien hervor, darunter die hohe Anzahl an Gemeindewohnungen, die fortschrittliche Bildungspolitik und den Preisdeckel für Mieterhöhungen. Diese Maßnahmen, so betonte Babler, seien ausschließlich durch die sozialdemokratische Regierung ermöglicht worden. Er verwies auch auf die Interventionen der Regierung in den Bereichen Lebensmittel und Energie, um die Bevölkerung zu entlasten.

Ein zentraler Punkt seiner Rede war jedoch die Verteidigung der Frauenrechte. Babler sprach sich klar gegen jegliche Einschränkung von Frauenrechten aus und warnte vor den Gefahren, die von rechten Kräften ausgehen, die seiner Meinung nach auch die Demokratie insgesamt gefährden. Er betonte, dass der Schutz von Frauen oberste Priorität haben müsse und dass das Problem der Gewalt gegen Frauen nicht als reines Frauenproblem betrachtet werden dürfe, sondern als ein Problem, das vor allem von Männern verursacht wird.

Babler äußerte sich zudem irritiert über den Hass, der insbesondere im digitalen Raum verbreitet wird. Im Zuge der Neuorganisation des Präsidiums wurden Barbara Novak, Finanzstadträtin, und Jürgen Czernohorszky, Umweltstadtrat, als neue Stellvertreter gewählt. Sie übernehmen die Aufgaben von den ausscheidenden Präsidiumsmitgliedern. Die weiteren Stellvertreter im Präsidium bleiben Doris Bures, Marina Hanke, Christian Meidlinger und Josef Taucher.

Eine weitere wichtige Entscheidung des Parteitags war die Änderung des Turnus für die Abhaltung des Landesparteitags. Künftig soll dieser nur noch alle zwei Jahre stattfinden, anstatt wie bisher jährlich. Diese Änderung soll dazu beitragen, die Ressourcen der Partei effizienter einzusetzen und eine bessere Vorbereitung auf die jeweiligen Parteitage zu ermöglichen. Die Wiederwahl von Michael Ludwig als Obmann erfolgte einstimmig und unterstreicht die Geschlossenheit der Wiener SPÖ.

Der Parteitag endete mit dem Appell von Babler, sich weiterhin für soziale Gerechtigkeit, Frauenrechte und eine starke Demokratie einzusetzen. Die SPÖ will sich als starke Kraft für die Interessen der Wienerinnen und Wiener positionieren und weiterhin eine progressive Politik gestalten





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