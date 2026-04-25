Ludwig mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt – SPÖ erweitert Präsidium

Michael Ludwig wurde auf dem Parteitag der SPÖ in Wien mit 92,3 Prozent der Stimmen als Parteivorsitzender bestätigt. Das Präsidium wird um einen weiteren Stellvertreter erweitert. Der Parteitag stand unter dem Motto 'Wien schafft Zukunft' und fokussierte auf wirtschaftliche und soziale Themen.

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs ( SPÖ ) hat auf ihrem jüngsten Parteitag in Wien bedeutende personelle und organisatorische Veränderungen beschlossen. Im Zentrum der Entscheidungen stand die Erweiterung des Präsidium s um einen weiteren Stellvertreter des Parteivorsitzenden.

Künftig werden somit sechs anstelle der bisherigen fünf Stellvertreter den Parteivorsitzenden unterstützen. Diese Neuerung soll die Entscheidungsfindung innerhalb der Partei weiter stärken und eine breitere Vertretung unterschiedlicher Perspektiven gewährleisten. An der Spitze der Partei selbst wird es jedoch keine Veränderung geben. Michael Ludwig, der amtierende Bürgermeister von Wien, stellte sich ohne Gegenkandidaten erneut zur Wahl und wurde mit überwältigender Mehrheit von 92,3 Prozent der Delegierten im Amt bestätigt.

Diese Wiederwahl unterstreicht Ludwigs starke Position innerhalb der Partei und das Vertrauen, das ihm die Mitglieder entgegenbringen. Im Jahr 2024 war Ludwig bereits mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden, was seine kontinuierliche Unterstützung innerhalb der Wiener SPÖ belegt. Der Parteitag markiert zudem das erste Treffen der Parteimitglieder seit der Landtagswahl in Wien im vergangenen Jahr, wodurch er eine besondere Bedeutung für die strategische Ausrichtung der Partei in den kommenden Jahren erhält.

Der Parteitag stand unter dem Leitmotiv 'Wien schafft Zukunft', welches die zentrale Botschaft der SPÖ für die kommende Zeit widerspiegelt. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung lagen vor allem auf wirtschaftlichen Fragen und der Stärkung des Standorts Wien. Dabei wurden Themen wie die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die Förderung von Bildung und die Erhöhung der Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener intensiv diskutiert.

Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler eröffnete den Parteitag mit einer kämpferischen Rede, in der er Wien als ein leuchtendes Beispiel für sozialdemokratische Politik hervorhob. Er betonte die Bedeutung von SPÖ-typischen Maßnahmen wie Gemeindewohnungen, die Investition in Bildung und die staatliche Regulierung von Mieten, Energiepreisen und Lebensmitteln, um soziale Gerechtigkeit und bezahlbares Leben für alle zu gewährleisten. Babler lobte die Wiener SPÖ für ihre erfolgreiche Politik und betonte, dass Wien eine Vorbildfunktion für andere Regionen und das gesamte Land einnehmen könne.

Er unterstrich die Notwendigkeit, die erfolgreichen Wiener Modelle auf nationaler Ebene zu etablieren, um die Lebensbedingungen aller Österreicherinnen und Österreicher zu verbessern. Gleichzeitig warnte Babler eindringlich vor den Gefahren, die von politischen Kräften ausgehen, die Frauenrechte in Frage stellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Parteitags war die Anpassung des Rhythmus der Treffen. Zukünftig wird die SPÖ alle zwei Jahre einen Parteitag abhalten, anstatt wie bisher jährlich.

Diese Änderung wurde von den Parteigremien beschlossen, obwohl die Satzung ursprünglich eine jährliche Abhaltung vorsah. In der Praxis mussten sich die Führungsgremien ohnehin nur bei jeder zweiten Zusammenkunft einer Abstimmung stellen, was die Notwendigkeit einer jährlichen Durchführung in Frage stellte. Die Entscheidung für eine zweijährliche Abhaltung soll die Effizienz der Parteiarbeit erhöhen und den Fokus auf die Umsetzung der beschlossenen Ziele legen.

Der Parteitag in Wien war somit nicht nur ein Ereignis der personellen und inhaltlichen Neuausrichtung, sondern auch ein Zeichen für die Anpassung der SPÖ an veränderte Rahmenbedingungen und die Optimierung ihrer Organisationsstrukturen. Die klare Wiederwahl von Michael Ludwig, die Erweiterung des Präsidiums und die Fokussierung auf zukunftsweisende Themen wie Wirtschaft, Bildung und Lebensqualität unterstreichen den Anspruch der SPÖ, eine starke und zukunftsorientierte politische Kraft in Österreich zu sein.

Die Botschaft 'Wien schafft Zukunft' soll dabei als Leitmotiv für die gesamte Partei dienen und die Grundlage für eine erfolgreiche Politik in den kommenden Jahren bilden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SPÖ Michael Ludwig Parteitag Wien Präsidium Wahl Andreas Babler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPÖ will Familiennachzug wieder 'umgehend' erlaubenMigration: SPÖ fordert beim Wiener Parteitag sofortigen Familiennachzug, kritisiert Abschiebungen und lehnt Asyl-Obergrenze klar ab.

Read more »

Wiener SPÖ-Parteitag: Ludwig mit erweiterter Stellvertreter-RiegeDer Wiener SPÖ-Parteitag wählt Bürgermeister Michael Ludwig erneut zum Landesparteivorsitzenden. Zudem wird die Anzahl seiner Stellvertreter von fünf auf sechs erhöht, wobei Kathrin Gaal ausscheidet und Barbara Novak sowie Jürgen Czernohorszky nachrücken. Bundesparteichef Andreas Babler hält eine Rede.

Read more »

Ludwig wiedergewählt, Babler mit scharfer Kritik – Wiener SPÖ setzt neue AkzenteMichael Ludwig wurde auf dem Wiener SPÖ-Landesparteitag einstimmig als Obmann wiedergewählt. SPÖ-Chef Andreas Babler nutzte die Gelegenheit für eine kämpferische Rede, in der er politische Erfolge der SPÖ hervorhob und gleichzeitig vor rechten Kräften warnte. Das Präsidium wurde um einen Stellvertreter erweitert und der Turnus für Landesparteitage wurde geändert.

Read more »

'Pflicht-Register' soll kommen - Airbnb-Sünder – Ludwig kündigt schärfere Regeln anAirbnb-Regulierung: Wiens Bürgermeister Ludwig kündigt am SPÖ-Parteitag strengere Regeln für Kurzzeitvermietung und leistbares Wohnen an.

Read more »

Wiener SPÖ-Parteitag: Ludwig stellt sich Wiederwahl und positioniert sich gegen PensionserhöhungDer Wiener SPÖ-Parteitag stand unter dem Motto Wien schafft Zukunft. Bürgermeister Michael Ludwig sprach sich klar gegen eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters aus und betonte die Bedeutung von Wohnen und die Bekämpfung von Missbrauch bei Kurzzeitvermietungen. Rund 1000 Delegierte wählen den neuen Landesparteivorsitzenden.

Read more »

Opposition schießt gegen SPÖ - 'Mutlos' und 'wenig Inhalt' – Attacken nach Ludwig-RedeSPÖ Wien Parteitag: Nach Ludwigs Rede üben FPÖ, ÖVP und Grüne scharfe Kritik an Kurs, Sozialpolitik und Zukunftsplänen der Stadt.

Read more »