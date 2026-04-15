Ludwig Hirschfeld: Ein Wiener Leben zwischen Glanz und Tragödie

Ein Gedenkstein für Ludwig Hirschfeld, einen vergessenen Wiener Autor, wird enthüllt. Das Andenken an den Journalisten, Feuilletonisten und Operettenlibrettisten wird durch eine Lesung und die Würdigung seines Werkes wiederbelebt. Die Geschichte eines Mannes, der die Widersprüche seiner Zeit erkannte und dem Antisemitismus zum Opfer fiel.

Er spottete, das Burgtheater, früher das Privattheater des Kaisers, sei jetzt das Defizittheater der Republik. Der Wurstelprater, so sein Befund, sei auch nicht mehr das, was er einmal war. Und schon er vermochte es sich nicht zu versagen, den Niedergang hiesiger Kaffeehauskultur zu beklagen: An den großen Ausverkauf der alten Wiener Art hat auch das Kaffeehaus glauben müssen, an Berlinisierung und Amerikanisierung der Lokale, an die Renovierung, Modernisierung, den großen Rummel. Kein Zweifel, wienerischer kann kaum einer sein. Und doch … Von Ludwig Hirschfeld ist die Rede, Wiener des Jahrgangs 1882, viele Jahre Mitarbeiter der Neuen Freien Presse, Operettenlibrettist, Feuilletonist und Verfasser eines Wien-Reiseführers, der bis heute sehr viel mehr über die hiesige Szenerie der 1920er erzählt als deutlich tiefgründiger angelegte Elaborate.

Und das nicht zuletzt über den grassierenden Antisemitismus und die hiesige Frage aller Fragen in Hirschfelds Tagen: Ist er ein Jud? Alle anderen Fragen – so Hirschfeld – kommen nachher: ob der Komponist, der Schriftsteller wirklich Talent hat, ob der berühmte Arzt schon viele Patienten geheilt, der Fußballchampion schon viele Goals geschossen hat. Die primäre Frage lautet: ‚Ist er ein Jud?‘ Und Hirschfeld weiter: Wenn Sie Ihrer Verwunderung Ausdruck geben, dass unser größter Gelehrter, Professor Sigmund Freud, ein Mann von europäischer Geltung, noch nicht Ordinarius an der Wiener Universität ist – Antwort: Er ist doch ein Jud. Nun, Hirschfeld, einer jüdischen Industriellenfamilie entstammend, weiß nur zu gut, wovon er da schreibt. Und auch ihn ereilt, was so vielen in jenen Tagen widerfährt: Nach dem Anschluss mit seiner Familie nach Frankreich entkommen, wird er 1942 ins französische Sammellager Drancy deportiert, letzte Spuren der Hirschfelds verlieren sich in Auschwitz.

Mit einer Auswahl aus Hirschfelds Feuilletons, erschienen unter dem Titel Wien in Moll, zuletzt mit einer eigenen Biografie hat der Wiener Stadthistoriker Peter Payer den lange Zeit so gut wie Vergessenen jüngst wieder in Erinnerung gerufen. Und unter anderem Payers Initiative ist es zu danken, dass vor Hirschfelds ehemaligem Wohnhaus, Bechardgasse 17, ein Gedenkstein für Familie Hirschfeld eingeweiht werden kann: am 19. April, 11 Uhr, begleitet von einer Lesung aus Hirschfelds Schaffen, gestaltet von Cornelius Obonya.

Ludwig Hirschfeld, eine schillernde Figur des Wien der Jahrhundertwende und der Zwischenkriegszeit, war ein Mann mit einem scharfen Blick für die Widersprüche und Abgründe seiner Zeit. Seine Feuilletons, geprägt von Wiener Schmäh und melancholischer Beobachtungsgabe, sind ein faszinierendes Panorama des damaligen Lebens. Hirschfeld, ein Kind seiner Zeit, erkannte die gesellschaftlichen Spannungen und den aufkeimenden Antisemitismus, der sein eigenes Leben und das vieler anderer Juden nachhaltig beeinflussen sollte. Seine Schriften sind nicht nur eine historische Quelle, sondern auch ein ergreifendes Zeugnis der damaligen Atmosphäre.

Die Wiederentdeckung Hirschfelds durch Peter Payer ist ein wichtiger Beitrag zur Wiener Stadtgeschichte. Durch die Herausgabe von Werken und die Würdigung seines Lebens wird das Andenken an einen bedeutenden Autor und Journalisten bewahrt. Die Einweihung des Gedenksteins am ehemaligen Wohnhaus der Familie Hirschfeld ist ein Zeichen der Erinnerung und Mahnung, die Bedeutung von Toleranz und die Gefahren von Diskriminierung nicht zu vergessen. Die Lesung aus Hirschfelds Werken, gestaltet von Cornelius Obonya, bietet die Möglichkeit, die Aktualität seiner Texte und die Brisanz seiner Themen neu zu erleben. Es ist eine Hommage an einen vergessenen Wiener, der uns auch heute noch viel zu sagen hat. Die Auseinandersetzung mit Hirschfelds Leben und Werk ist somit ein wichtiger Schritt, um die Vergangenheit zu verstehen und die Gegenwart bewusster zu gestalten.

Die Initiative, Ludwig Hirschfeld wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rufen, ist von großer Bedeutung. Sie erinnert an die Vielfalt und den Reichtum der Wiener Kultur, die durch Vertreibung und Vernichtung so vieler Menschen unwiederbringlich zerstört wurde. Die Ehrung von Hirschfeld und seiner Familie ist ein Akt der Wiedergutmachung und ein Appell, die Geschichte nicht zu vergessen. Der Gedenkstein und die Lesung sind ein Zeichen der Hoffnung und des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist ein Aufruf zur Wachsamkeit und zur Verteidigung der Menschenrechte, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.





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