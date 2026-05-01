Ludwig attackiert Kickl in 1. Mai Rede scharf

Bürgermeister Michael Ludwig nutzte seine Rede zum 1. Mai für einen deutlichen Angriff auf FPÖ-Chef Herbert Kickl und dessen Partei. Er warf der FPÖ vor, demokratische Grundwerte zu untergraben und eine Politik der Ausgrenzung zu betreiben. Ludwig betonte die Bedeutung von Parlamentarismus, Rechtsstaatlichkeit und Sozialpartnerschaft.

Bürgermeister Michael Ludwig nutzte seine Rede zum 1. Mai , dem Tag der Arbeit, für eine scharfe Kritik an der Freiheitlichen Partei Österreichs ( FPÖ ) und deren Parteichef Herbert Kickl .

Die Veranstaltung, die traditionell auf dem Wiener Rathausplatz stattfand, war von einer positiven Atmosphäre geprägt. Die Ortsgruppen der 23 Wiener Bezirke versammelten sich und demonstrierten ihre Stärke. Wie in den vergangenen Jahren bildeten die Reden führender Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) den Höhepunkt der Feierlichkeiten, zu denen zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft erschienen waren. Ludwig eröffnete seine Ansprache mit dem Wort 'Freundschaft', bevor er sich zahlreichen Dankesbekundungen widmete und anschließend auf inhaltliche Aspekte einging.

Er betonte, dass die SPÖ bei der kommenden Gemeinderatswahl im Jahr 2025 in allen 23 Bezirken Wiens erstmals die relative Mehrheit erringen konnte. Dies unterstrich er als Zeichen der Stärke und des Vertrauens, das die Wiener Bevölkerung in die SPÖ setzt.

Darüber hinaus positionierte sich Ludwig klar gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, sowohl auf kommunaler als auch auf bundesweiter Ebene. Er bekräftigte die Loyalität der Wiener SPÖ zur Bundespartei und betonte, dass die SPÖ stets die Kraft sei, die sich diesen Tendenzen entgegenstellt. Ludwig argumentierte, dass die SPÖ in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen habe, während die Vorgängerregierung die Inflation unkontrolliert anwachsen ließ. Er hob hervor, dass die SPÖ sich konsequent für die Bewahrung der Grundwerte einsetzt, die eine funktionierende Demokratie ausmachen.

'In guten Zeiten kann es jeder', so Ludwig, um zu verdeutlichen, dass die SPÖ gerade in herausfordernden Situationen ihre Stärke beweist und sich für die Interessen der Bevölkerung einsetzt. Er nannte den Parlamentarismus, die Rechtsstaatlichkeit, die Sozialpartnerschaft, freie Medien und eine unabhängige Justiz als unverzichtbare Säulen einer demokratischen Gesellschaft. In einem direkten Angriff auf Herbert Kickl warf Ludwig der FPÖ vor, diese grundlegenden Prinzipien in Frage zu stellen und zu untergraben.

Er kritisierte Kickls Rhetorik, die darauf abzielt, politische Gegner zu diskreditieren und auszugrenzen. Ludwig zitierte Kickls Äußerungen, in denen er politische Mitbewerber herabwürdigte und als 'Mumien' oder 'hirntot' bezeichnete. Er betonte, dass eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ, die solche Positionen vertritt, ausgeschlossen sei.

'Mit so einer FPÖ können wir keine Koalition machen', erklärte Ludwig unmissverständlich. Er betonte, dass diese Haltung nicht nur für Wien gelte, sondern auch auf Bundesebene umgesetzt werden solle. Ludwig kritisierte zudem die Bilanz der letzten Regierungsbeteiligung der FPÖ, die seiner Meinung nach lediglich einen 'Marketinggag' in Form der sogenannten Patientenmilliarde hervorgebracht habe. Er warnte vor einer Zentralisierung des Gesundheitswesens, die er als ersten Schritt zur Privatisierung betrachtet.

Die SPÖ werde sich weiterhin gegen diese Entwicklung stellen und für den Erhalt eines öffentlich zugänglichen und qualitativ hochwertigen Gesundheitssystems kämpfen. Ludwig bekräftigte das Engagement der SPÖ für soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und eine starke Demokratie. Er rief die Bevölkerung dazu auf, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft Wiens und Österreichs zu beteiligen und sich gegen jede Form von Extremismus und Intoleranz zu stellen





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