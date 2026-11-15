Lucky Luke wird zum Heiligen: Satire über Fake News zum 80. Geburtstag

Zu seinem 80. Geburtstag wird Lucky Luke im neuen Comic-Album unfreiwillig zum Messias. Die Serie satirisiert Verschwörungstheorien, Fake News und religiösen Fanatismus in einer modernen Western-Erzählung.

Der Kult-Cowboy Lucky Luke feiert seinen achtzigsten Geburtstag mit einer einzigartigen Ehre: In dem neuen Album Heiliger Lucky! wird der Westernheld unfreiwillig heiliggesprochen. Das Jubiläumsalbum von Autor Jul und Zeichner Achdé dient dabei nicht nur als Tribute an die Figur, sondern vor allem als scharfe Satire auf aktuelle gesellschaftliche Phänomene wie Schwurbler, Verschwörungstheorien und die Verbreitung von Fake News. Diese neue Geschichte zeigt, wie der sonst so gelassene Cowboy in die Wirren einer religiösen Hysterie hineingezogen wird, die seine Weltanschauung auf die Probe stellt.

Handlung: Vom Westernhelden zum falschen Messias

Die Handlung beginnt mit einem scheinbar normalen Ritt in den Sonnenuntergang, wird jedoch durch eine rauschebärtige Figur unterbrochen, die behauptet, die Welt ende dort, wo sich der Horizont befindet. Als Lucky Luke erwidert, dass es sich dabei um Nebraska handle, bezeichnet der Zausel diese Aussage als vom Staat Washington verbreiteten Humbug. Der Fanatiker argumentiert, die Regierung lüge über die runde Erde nur, um mehr Steuern einzutreiben. Dieser Dialog markiert den Einstieg in eine Geschichte, in der religiöser Fundamentalismus und pseudowissenschaftliche Glaubenssätze im Wilden Westen um sich greifen. Lucky Luke muss feststellen, dass sein Ruf des rationalen Denkens wenig gegen den massenhaft verbreiten Irrglauben ausrichtet.

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Der Konflikt spitzt sich zu, als Luke im kleinen Nest Faith einen Reverend vor dem Diebstahl von Dollars aus dessen Safe rettet. Diese Tat wird von den Dorfbewohnern nicht als einfache Hilfe, sondern als göttliches Wunder interpretiert. Aus dem Nichts gründet der Reverend daraufhin den Lukismus . Für Lucky Luke ist diese Entwicklung höchst unangenehm. Er wird zum Zentrum einer neuen Sekte, die sich schnell ausbreitet und sogar einen Sankt Averell, ein Mitglied der berüchtigten Dalton-Bande, als Schutzpatron der geistig Armen ins Leben ruft. Diese Entwicklung ermöglicht es Abzockern, Lucky Lukes Badewasser als heilige Reliquie zu verkaufen und das Volk zu manipulieren.

Kreative Hintergründe und historische Entwicklung

Die Figur Lucky Luke hat eine lange und erfolgreiche Geschichte, die bis in die Nachkriegszeit zurückreicht. Am 8. Oktober 1946 erschien das erste Abenteuer in dem Magazin Spirou . Die eigentliche Legende begann jedoch Anfang der 1950er Jahre mit der Zusammenarbeit zwischen dem Zeichner Morris und dem Texter Morris, der später auch den Asterix schuf. Morris verstarb im Jahr 1977 im Alter von nur 51 Jahren. Trotz dieses frühen Todes entwickelte sich die Serie zu einem der erfolgreichsten Comics weltweit. Zu den festen Bestandteilen der Geschichte gehören die Gangster-Gebrüder Dalton, der dumme Hund Rantanplan und Lukes treues Pferd Jolly Jumper.

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Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche historische Gestalten in die Comics integriert, darunter Billy the Kid, Calamity Jane und Mark Twain. Die Medienadaptierungen folgten schnell: 1971 kam der erste Zeichentrickfilm in die Kinos. Für das Fernsehen entstanden weitere Serien. Eine interessante Veränderung trat 1983 ein, als die Figur verzichtete auf die obligate Zigarette und knabbert seither nur noch an einem Grashalm. Heute ist Lucky Luke der auflagenstärkste Comicheld Europas und hat sich zu einem globalen Pop-Phänomen entwickelt, das Filme mit Schauspielern wie Terence Hill, Til Schweiger und Jean Dujardin sowie eigene Briefmarken und Vergnügungsparks umfasst.

Sozialkritik durch humorvolle Analogien

Achdé und Jul setzen in Heiliger Lucky! historische und fiktive Elemente geschickt ein, um aktuelle gesellschaftliche Debatten zu kommentieren. Die Autoren verwenden einen feinen, höchst vergnüglichen Humor, um komplexe Themen zugänglich zu machen. Eine Pockenepidemie im Wilden Westen dient als direkte Anspielung auf die Corona-Pandemie. In der Geschichte gibt es Lockdowns und Impfungen, wobei die Charaktere Cowboyhalstücher statt Masken tragen. Die Verbreitung von Fake News, also Gerüchten und Unwahrheiten, erfolgt per Telegraph, was eine humorvolle Analogie zu den sozialen Medien der heutigen Zeit darstellt.

Diese satirische Herangehensweise zeigt, dass die Wirrnisse der Gegenwart keine neuen Phänomene sind, sondern in verschiedenen Formen bereits in der Vergangenheit existierten. Lucky Luke wird durch diese Erzählung nicht nur als Westernheld, sondern auch als Repräsentant der Vernunft dargestellt. Die Geschichte liefert somit reichlich Stoff für zukünftige Abenteuer, da die Themen Verschwörungstheorien und religiöse Verhetzung auch in naher Zukunft relevant bleiben werden. Die Autoren zeigen, dass die Figur auch mit 80 Jahren noch aktuell und gesellschaftskritisch sein kann.

Internationaler Empfang und kirchliche Segnung

Die Qualität der neuen Geschichte hat auch über den Comic-Kreis hinaus Anerkennung gefunden. Im Juli erhielt der Autor Jul das Jubiläumsalbum persönlich von Papst Leo XIV. überreicht. Der Papst segnete den Comic-Cowboy ausdrücklich, was als besonderes Prädikat für die Serie gilt. Dies ist bemerkenswert, da im Album Heiliger Lucky! eine eigene Religion gegründet wird, die Lucky Luke selbst eher ablehnt. Diese doppelte Ebene der religiösen Auseinandersetzung - einerseits die fiktive Sekte im Buch, andererseits die offizielle Segnung durch die katholische Kirche - unterstreicht die Tiefe und den Humor der Erzählung.

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Im Jubiläumsjahr wird Lucky Luke insgesamt mit verschiedenen Maßnahmen gefeiert. Neben dem neuen Album erscheinen zwei weitere Hommage-Alben. Eine Serie auf der Streaming-Plattform Disney+ bietet neuen Zuschauern die Möglichkeit, die Klassiker zu entdecken. Zudem finden Ausstellungen in Dortmund und Berlin statt, die das Erbe der Figur würdigen. Diese vielfältigen Veranstaltungen zeigen, dass Lucky Luke nach wie vor eine zentrale Rolle in der europäischen Popkultur spielt. Die Kombination aus Nostalgie und zeitgenössischer Kritik macht die Serie für Leser aller Generationen attraktiv und sorgt dafür, dass der Cowboy auch in den kommenden Jahren weiterhin reiten wird.