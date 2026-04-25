Love-Scam in Tirol: Frau um über 350.000 Euro betrogen

Eine Frau aus Tirol fiel einem perfiden Love-Scam-Betrug zum Opfer und verlor über 350.000 Euro an vermeintliche Online-Liebhaber. Eine Angehörige musste ihr Haus verkaufen, um die Schulden zu begleichen.

Eine tragische Geschichte aus Tirol macht die Gefahren von Online- Betrug deutlich: Eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein ist Opfer eines perfiden Love-Scam - Betrug s geworden und hat über einen Zeitraum von mehreren Jahren die immense Summe von über 350.000 Euro an vermeintliche Online-Liebhaber in den USA überwiesen.

Die Ermittlungen, die bereits 2024 begannen, hatten zunächst den Verdacht der Geldwäsche geweckt, da auffällige Geldüberweisungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro an verschiedene Konten festgestellt wurden. Die Polizei intensivierte ihre Nachforschungen Ende 2025, als innerhalb eines Jahres weitere Überweisungen in Höhe von über 170.000 Euro an unterschiedliche Empfänger im In- und Ausland identifiziert wurden.

Die 'Task Force Sozialleistungsbetrug', die mit den Ermittlungen betraut war, kam jedoch zu einem überraschenden Ergebnis: Die Frau war nicht Täterin, sondern das Opfer eines ausgeklügelten Betrugs. Im Zeitraum von 2021 bis 2026 entwickelte die Geschädigte über eine Dating-Plattform auf Facebook emotionale Beziehungen zu zwei Männern, die sich ihr unter falschen Identitäten präsentierten. Einer gab sich als US-Soldat aus, der in Afghanistan im Einsatz war, während der andere sich als Schauspieler einer bekannten US-Krimi-Serie ausgab.

Beide Betrüger bauten über Jahre hinweg das Vertrauen der Frau aus, indem sie ihr intensive Liebesbekundungen zukommen ließen. Trotz dieser jahrelangen emotionalen Bindung kam es jedoch nie zu einem persönlichen Treffen. Stattdessen wurden wiederholt Geldforderungen mit erfundenen Notlagen begründet, darunter angebliche Probleme mit dem Zoll, eine vermeintliche Haftstrafe oder familiäre Notlagen der Betrüger. Diese Forderungen wurden geschickt formuliert, um die Frau dazu zu bewegen, immer wieder Geld zu überweisen.

Die Betrüger nutzten die emotionale Abhängigkeit der Frau schamlos aus und manipulierten sie, um ihr Vermögen zu plündern. Die Frau, die seit Jahren auf Notstandshilfe angewiesen ist, erschöpfte zunächst ihr eigenes Vermögen und nahm Kredite auf, um den Forderungen der Betrüger nachzukommen. Als die finanziellen Mittel der Frau erschöpft waren, sah sich eine Angehörige gezwungen, ihr Haus samt Grundstück zu verkaufen, um die Schulden zu begleichen und die Frau finanziell zu unterstützen.

Die Gesamtsumme der Überweisungen beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf über 350.000 Euro. Dieser Fall ist ein Paradebeispiel für einen klassischen Love-Scam-Betrug, bei dem Betrüger emotionale Beziehungen zu ihren Opfern aufbauen, um sie finanziell auszunutzen. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen und rät dazu, bei Online-Bekanntschaften stets vorsichtig zu sein und niemals Geld an Personen zu überweisen, die man nicht persönlich kennt.

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die vermeintlichen Liebesbeweise und Notlagen oft nur Vorwände sind, um an das Geld der Opfer zu gelangen. Die Ermittlungen gegen die Täter laufen weiterhin, um sie zur Rechenschaft zu ziehen und weitere Opfer zu schützen. Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit, das Bewusstsein für Online-Betrug zu schärfen und die Bevölkerung über die Gefahren aufzuklären





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