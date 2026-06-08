Lotte de Beers “Hoffmann” an der Volksoper: Eine Oper mit vielen Fragen

Die Neuinszenierung von Jacques Offenbachs “Les Contes d’Hoffmann” an der Volksoper ist eine Koproduktion mit der Opéra National du Rhin, dem Théâtre National de l’Opéra-Comique und der Opéra de Reims. Der Dramaturg Peter te Nuyl hat eine auf gut drei Stunden eingedampfte Spielfassung mit neuen, auf Deutsch gesprochenen Dialogen verfasst, die sich in die ansonsten französisch gesungene Aufführung schieben. Das Verhältnis von Hoffmann und Muse wird ins Zentrum gerückt, aber die Schlüsse, die die beiden aus ihrer Herangehensweise ziehen, hinterlassen mehr Lücken, als sie stopfen können und werfen mehr Fragen auf, als ihnen zu beantworten gelingt.

Am Gürtel bricht Hausherrin Lotte de Beer Offenbachs “Fantastische Oper” durch eingeschobene deutsche Dialoge zwischen Hoffmann und seiner kritischen Muse auf – und lähmt sie zugleich.

Auch musikalisch gibt es zu wenig Grund zur Freude. Muse sein ist auch nur ein Job: “Hoffmann” ist die Akte beschriftet.

“Verwechselt Fantasie und Realität”, “Erotomanie” und andere Diagnosen sind erstellt, therapeutische Maßnahmen nötig … Aber beginnen wir mit der musikalischen Seite. Die schmerzte genau genommen mehr als die szenische.

Es passierte nämlich ziemlich das Gleiche im Haus am Gürtel wie unlängst bei Verdis “Stiffelio” am Naschmarkt, was freilich wieder da noch dort passieren dürfte: Aus dem Graben drang brachiale Lautstärke – obwohl oder vielleicht sogar gerade weil er weit nach unten gefahren war, was trügerische Sicherheit und, noch schlimmer, einen verstärkenden Trichtereffekt zur Folge haben kann. Wie kann es sein, dass ein ja durchaus namhafter französischer Dirigent wie Emmanuel Villaume die tadellosen Kräfte von Chor und Orchester in einer Weise einsetzt, dass es eher nach italienischem Provinz-Verismo klingt — und man Eleganz, Esprit und Leichtigkeit der französischen Oper völlig vermisst?

Sicher: “Hoffmanns Erzählungen” sind schwerlich immer und überall mit dem stimmlichen Glanz ausstattbar, den man sich wünscht. Aber: Wie kann es sein, dass man Wallis Giunta als Muse besetzt, die zwar eine hervorragende Darstellerin ist, aber sängerisch ständig zwischen herber Tiefe und schriller, forcierter Höhe wechselt? Gab es keine Olympia, die weniger blass und mittelmäßig geklungen hätte als Anna Simińska? Keine Giulietta, die nicht mit manchem Spitzenton durch Mark und Bein gedrungen wäre wie Hedwig Ritter?

Bei der Antonia der höhensicheren Axelle Fanyo rächt sich der orchestrale Überdruck am stärksten. Obwohl sie dem Lyrischen ohnehin bereits weitgehend entwachsen scheint, muss sie gegen die Übermacht aus dem Graben aus Leibeskräften ansingen, was ihrem Klang nicht guttut. In einem so unausgeglichenen Umfeld wirken immerhin solide Sängerdarsteller vom Schlage Josef Wagners und Attilio Glasers geradezu wie Felsen in der Brandung. Wagner macht mit seinem sonoren, wendigen Bassbariton vokal wie szenisch gute Figur in den hier nicht so wichtigen Bösewichtrollen.

Und Glaser ist nicht nur ein guter Darsteller, sondern besitzt einen belastbaren jugendlich-dramatischen Tenor für den Hoffmann, der im günstigsten Fall durchaus Leuchtkraft entwickelt, wenn er auch die Tendenz zeigt, in den Hals zu rutschen. Und natürlich gab es auch wackere bis tadellose Leistungen in den kleineren Rollen, von Stefan Cerny (Crespel), Annely Peebo als Stimme der Mutter und in den Buffo-Tenorpartien von Robert Bartneck. Aber was wurde eigentlich genau genommen gespielt?

Ja, “Les Contes d’Hoffmann”, Jacques Offenbachs große “Opéra fantastique” mit ihrer komplizierten Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte, die voll ist mit Unglücksfällen und Eingriffen, Umarbeitungen und sogar Fälschungen, diese faszinierende romantische Oper, die erst nach Offenbachs Tod uraufgeführt werden konnte: Sie wird an der Volksoper auf keine ganz gewöhnliche Weise erzählt. Das ist nicht nur erlaubt, sondern kann ja auch sehr gut sein. Oder: Könnte.

Dabei ist im Grundsatz klar, dass die enorme Materialfülle mit ihren vielen musikalischen Alternativen für ein und dieselbe Szene die Verantwortlichen dazu zwingt, bei jeder Produktion eine eigene Auswahl aus jenem Konvolut zu treffen, das die Forschung bisher erschließen konnte. Für Lotte de Beers Neuinszenierung, eine Koproduktion mit der Opéra National du Rhin, dem Théâtre National de l’Opéra-Comique und der Opéra de Reims, hat der Dramaturg Peter te Nuyl eine auf gut drei Stunden eingedampfte Spielfassung mit neuen, auf Deutsch gesprochenen Dialogen verfasst, die sich in die ansonsten französisch gesungene Aufführung schieben.

Somit rückt er das Verhältnis von Hoffmann und Muse ins Zentrum — auch das keine überraschende, fern liegende Idee: Ist doch klar, dass sie im Konzept des Werks als Symbol für die Kunst die einzige, wahre Liebe des Künstlers darstellt. Zumindest unter den Vorzeichen der Romantik. Die aber ist längst passé im Jahr 2026, heben te Nuyl und de Beer mahnend die Zeigefinger.

“Geniekult? — Brrr! Frauenbild? — Grrr!

”, so ungefähr lautet ihre Kritik am Stück, und das ist auch legitim. Aber die Schlüsse, die die beiden aus ihrer Herangehensweise ziehen und die Entscheidungen, die in dieser Bearbeitung getroffen werden, hinterlassen mehr Lücken, als sie stopfen können und werfen mehr Fragen auf, als ihnen zu beantworten gelingt. Zum Beispiel: Wer ist, was kann und was will eigentlich die Muse?

Nur anfangs scheint sie auch in der Realität alle Fäden in der Hand zu haben, eine Fähigkeit, die sie dann aufgibt oder verlier





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