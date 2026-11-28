Ein Blick hinter die Kulissen von Loro Piana in Roccapietra: Wie die Marke mit Mikron-Messungen und King's Wool den Silent Luxury definiert und ihre Geschichte als Teil von LVMH schreibt.

Die Luxusmarke Loro Piana repräsentiert mit ihrer Philosophie des unaufgeregten Luxus eine eigene Kategorie im globalen Markt für hochwertige Textilien. Bei einem exklusiven Galadinner in Wien demonstrierte das Haus kürzlich seine Verbindung zum europäischen Adel und festigte seine Position als Lieferant für höchste Ansprüche. Während Staatsoberhäupter historisch gesehen von einem Bernsteinzimmer aus dem Jahr 1716 bis zu einem voll ausgestatteten Flugzeug im Jahr 2025 als Geschenke variierten, wählt Loro Piana einen anderen Weg: den Verschenken von materieller Wärme und extremer Feinheit, verkörpert durch die feinste Wolle der Welt.

Die Anatomie der Feinheit: Mikron und King's Wool

Die Marke Loro Piana misst die Qualität ihrer Fasern nicht in Gramm oder Metern, sondern in Mikron, der Maßeinheit für die Dicke von Haaren in Tausendstelmillimetern. Ein feines Menschenhaar erreicht dabei eine Dicke zwischen 40 und 60 Mikron, während die von Loro Piana gehandelte King's Wool, die aus Australien und Neuseeland stammt, auf nur 12 Mikron kommt. Diese Wolle ist die feinste Schafwolle der Welt und unterschreitet damit deutlich handelsübliche Merinowolle mit 18 Mikron, durchschnittliches Kaschmir mit 14 Mikron sowie das seltene Vikunja aus Südamerika mit 12,5 Mikron.

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Die Rohstoffe für diese extremen Produkte kommen aus spezifischen Globalisierungskorridoren: Die Wolle stammt aus Australien, das Vikunja aus Peru und Kaschmir aus Herden von Schäfern in der Mongolei und der in China gelegenen Inneren Mongolei. In den weitläufigen Hallen der Produktionsstätte in Roccapietra im piemontesischen Ort wird unter konstanten Bedingungen gearbeitet. Hier herrschen eine Luftfeuchtigkeit von 67 Prozent und eine Raumtemperatur von 23 Grad, um die empfindlichen Fasern vor der Wäsche, dem Färben und dem Spinnen zu fertigen Stoffen zu verarbeiten.

Die Geschichte der Marke: Von B2B zum B2C-Luxus

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1924 zurück, als die Familie das Geschäft gründete. Lange Zeit, bis in die 1980er-Jahre, war der Verkauf von Woll- und Kaschmirstoffen an Konfektionsunternehmen und Schneidereien das alleinige Betätigungsfeld der Marke. Die Wende gelang der dritten Generation, den Brüdern Sergio und Pier Luigi Loro Piana, die 1980 die Leitung übernahmen. Sie lancierten eine eigentliche B2C-Handelsmarke und übersahen in den folgenden Jahrzehnten kein rasantes Wachstum.

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Die Expansion setzte sich fort, ab 1998 wuchs die Präsenz in einer steigenden Anzahl eigener Flagship-Stores. Ab 2013 begannen die Brüder, schrittweise die Mehrheit der Firmenanteile an den Luxusriesen LVMH zu verkaufen. Heute ist Loro Piana ein Teil dieses Giganten, auch wenn Pier Luigi Loro Piana nicht mehr operativ im Unternehmen tätig ist. Seine lebenslange Beschäftigung mit dem Thema befeuert jedoch noch immer eine tiefe Leidenschaft für feinste Fasern, die in seiner Kommunikation deutlich wird.

Identität und Zukunft: Made in Italy und der Knit Design Award

Pier Luigi Loro Piana beschreibt seinen verstorbenen Vater Franco als einen Techniker, der nur die besten Materialqualitäten suchte. Als Teil der Nachkriegsgeneration aufstrebender Unternehmer war Franco an der wachsenden Wertschätzung für die Bezeichnung Made in Italy beteiligt. Die Marke versteht sich selbst als Non-Fashion-Brand, deren Stil Ausdruck einer Persönlichkeit sein soll und Substanz haben muss. Echtes Made in Italy vereint für das Unternehmen Kreativität und höchste Qualität, was stets als Schlüssel zum Erfolg gilt.

Die Relevanz der Marke zeigt sich auch in der Reaktion des Marktes auf den Trend des Silent Luxury. Für Kreise, die bereit sind, 2800 Euro für einen Strickpulli aus Babykaschmir auszugeben, bietet die Marke Produkte, die durch ihre Weicherheit fast schon als Kuschelpartner wahrgenommen werden. Das Babykaschmir stammt von den Kitzen der Ziege in der Inneren Mongolei und hat eine Dicke von 13,5 Mikron, was es zu einem der begehrtesten Materialien macht.

Zur Sicherung der kreatuellen Zukunft schreibt die Marke heuer zum zehnten Mal den Knit Design Award aus. Dieser Wettbewerb richtet sich an Studierende internationaler Modeuniversitäten, um neue Talente zu finden. Auch an der Mailänder Designwoche nimmt Loro Piana regelmäßig teil, wie etwa im Jahr 2026, als im Showroom kunstvoll gearbeitete Plaids präsentiert wurden. Diese strategischen Schritte unterstreichen die beständige Positionierung der Marke an der Spitze der Textilindustrie, weit entfernt von kurzlebigen Modetrends und fokussiert auf materielle Ewigkeit und technische Perfektion.