Lorius Karius und Steffi Leotta freuen sich auf einen weiteren Nachwuchs: Leonardo

Lorius Karius und seine Partnerin Steffi Leotta haben ein drittes Kind bekommen. Das Paar verkündete den Namen des Babys, die kleine Luca, im sozialen Netzwerk Instagram. Es gibt auch ein süßes Foto dazu.

Bei Lorius Karius läuft’s aktuell richtig rund! Mit Schalke 04 hat er den Aufstieg in die Bundesliga fixiert und seine Familie mit einem weiteren Nachwuchs viên bereichert.

Steffi Karius und ihr Ehemann verkünden gemeinsam den Namen ihres Zwilling-Babys: Leonardo. Ein süßes Schnappschuss zeigt diese glückliche Familie, inklusive ihrer Tochter Aria. Das Paar hat sich seit 2022 verbunden und am 9. August 2024 heiratet Lorius Karius mit Steffi Leotta.

Erst vor einer Woche gelang es Schalke 04, die Bundesliga-Rückkehr zu fixieren. Im Vorjahr stand der Traditionsklub nur knapp davor, in die 3. Liga abzutreten. Dank Trainer Mira Muslich, Lorius Karius und Co. ist Königsblau für die kommende Saison wieder erstklassig. Offiziell





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