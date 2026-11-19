Spitzenkoch Lorenz Maria Grießer erzählt im Interview von seiner schwierigen Kindheit in Absam, seinem Aufstieg in der Gastronomie und seiner sozialen Verantwortung in Tirol.

Der renommierte Tiroler Spitzenkoch Lorenz Maria Grießer hat in der sechsten Folge der Gesprächsreihe Lichtblicke einen intimen Blick auf seinen Weg gewährt, der von extremer Armut in seine internationale Karriere führte. Er kocht derzeit für seine Gäste in der Alten Mühle in Scharnitz und reflektiert dort mit Marianne Hengl über seine Kindheit, berufliche Fehler sowie sein starkes soziales Engagement. Der 61-jährige Künstler und Unternehmer wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, doch seine Durchsetzungskraft treibt ihn bis an die Spitze der internationalen Spitzengastronomie. Seine Geschichte ist ein Zeugnis von Resilienz und dem unerschütterlichen Willen, trotz widrigster Umstände eigene Ziele zu verfolgen und diesen Weg konsequent zu gestalten.

Frühe Kindheit und finanzielle Not in Absam

Lorenz Maria Grießer wuchs zusammen mit seinen drei Schwestern in Absam auf, wo sein Vater die Familie verließ und die Mutter fortan die vier Kinder allein versorgen musste. Während dieser Zeit reichte das Geld zeitweise nicht einmal aus, um ausreichend Lebensmittel für den täglichen Bedarf zu kaufen, wie der Chefkoch offen zugibt. Ein Nachbar half damals regelmäßig aus und versorgte die Familie regelmäßig mit Spaghetti, was für die Kinder eine willkommene Abwechslung darstellete. Diese Erfahrung prägt ihn bis heute stark, denn er gibt zu, dass er Spaghetti für zwei Leben gegessen hat. Daraus resultiert eine klare Haltung in seinen beiden aktuellen Restaurants in Tirol, in denen dieses Nahrungsmittel auf keiner Speisekarte steht. Sein Lachen verriet, dass er die Not der Vergangenheit verarbeitet hat und nun im Überfluss kocht.

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Trotz der anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten bestärkte seine Mutter ihn konsequent darin, seinen ganz eigenen Weg zu gehen und sich nicht von den Umständen bestimmen zu lassen. Diese erzieherische Unterstützung erwies sich als fundamental für seinen späteren Erfolg, da sie ihm das nötige Selbstvertrauen gab, Bildungsinstitutionen zu besuchen. Nach bestandener Aufnahmeprüfung an der Tourismusschule Villa Blanka in Innsbruck startete er seine Ausbildung zum Koch. Seine Großmutter unterstützte ihn finanziell beim Schulgeld, während er selbst an den Wochenenden hart in der Spülküche eines Hotels in Rinn arbeitete, um sein Überleben zu sichern. Im zweiten Studienjahr erhielt er dann ein wertvolles Stipendium vom Land Tirol, wodurch sich die Lage leicht verbesserte. Den Rest seines Lebensunterhalts verdiente er sich weiterhin eigenständig, jedoch stieg er bereits aus der Spülküche aus und arbeitete direkt in der Küche. Für ihn bedeutete das Kochen einen riesigen Spaßfaktor, der ihn antrieb.

Aufstieg zur internationalen Gastronomie mit Johann Lafer

Bereits während seiner Schulzeit erhielt Lorenz Maria Grießer die wertvolle Chance, als Praktikant im Team des bekannten Spitzenkochs Johann Lafer zu arbeiten. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung in Innsbruck folgte das attraktive Angebot, fest für Lafer zu arbeiten. Kurz vor seiner Abreise schob ihm seine Mutter am Bahnhof 50 Euro zu, die er als das entscheidende Startkapital für sein weiteres Leben betrachtete. Mit diesem Betrag ging er raus in die weite Welt und begann seine professionelle Karriere im gastronomischen Hochleistungsbereich. Es folgten mehrere Stationen in der internationalen Spitzengastronomie, die ihm die Möglichkeit gaben, sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln und internationalen Standards gerecht zu werden.

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Später eröffnete er in Singapur gemeinsam mit seinem damaligen Geschäftspartner ein eigenes Restaurant, was ihm ermöglichte, selbstständig zu wirtschaften und seine eigenen kulinarischen Konzepte umzusetzen. Es war genau in dieser Zeit, dass er seine spätere Ehefrau Mae kennenlernte, die einen zentralen Platz in seinem persönlichen Leben einnahm. Er beschreibt seine Reise nach Singapur als das Reisen ans Ende der Welt, um die Liebe seines Lebens zu finden. Während der globalen Corona-Pandemie waren die beiden für beinahe zwei Jahre voneinander getrennt, was eine intensive Phase der Distanz darstellte. Sie trafen sich schließlich in Paris wieder, wo die Beziehung gefestigt wurde, und heirateten wenig später in Hall. Diese persönliche Geschichte unterstreicht die Bedeutung von Familie und Halt inmitten eines bewegten Berufslebens.

Soziales Engagement und aktuelle Projekte in Tirol

Mittlerweile hat Lorenz Maria Grießer wieder in sein Heimatland Tirol zurückgefunden und führt nun mit seiner Frau das Restaurant Kracherlemoos in Seefeld sowie Lorenz in der Alten Mühle in Scharnitz. Er engagiert sich nicht nur als erfolgreicher Unternehmer, sondern auch als Künstler und setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit sowie einen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln ein. Bei der RollOn-Gala am Freitag wird er bereits zum zweiten Mal mit seinem Team rund 600 Gäste ehrenamtlich bekochen. Dieses Projekt ermöglicht es ihm, aktiv etwas von jener Unterstützung weiterzugeben, die seine eigene Familie in Zeiten der Not erfahren hatte. Er nutzt diese Gelegenheit, um seinen sozialen Anspruch in die Praxis umzusetzen und den Gemeinschaftsgedanken zu leben, während er gleichzeitig seine kulinarische Expertise in den Dienst der Allgemeinheit stellt.