Der Longfield Gospel Choir präsentierte am Freitagabend ein energetisches Programm in der Ybser Pfarrkirche. Der Kulturverein OKAY lud zur gemeinsamen Musiknacht ein.

Der Longfield Gospel Choir hat am Freitagabend in der Pfarrkirche Ybbs ein musikalisches Ereignis inszeniert, das von großer Energie und Lebensfreude geprägt war. Unter der Einladung des Kulturvereins OKAY präsentierte der Chor ein abwechslungsreiches Programm, das die Grenzen zwischen traditioneller geistlicher Musik und modernem Rhythmus überwanden.

Starke Stimmkraft und emotionale Resonanz

Die Veranstaltung zeichnete sich durch geballte Stimmkraft und eine spürbare Leidenschaft aus, die das Publikum direkt ansprach. Der Chor, benannt nach der Längenfeldstraße im Wiener Bezirk Meidling, zeigte bei seinem Auftritt in Ybbs, dass sich kirchliche Lieder auch im Walzertakt singen lassen. Die Musik ging direkt ins Herz der Zuhörer und sorgte dafür, dass niemand lange stillsaß.

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Zusammenarbeit von Kirche und Kulturverein

Die Zusammenarbeit zwischen kirchlichen Einrichtungen und lokalen Kulturinitiativen stand im Mittelpunkt dieses Abends. Der Kulturverein OKAY lud den Longfield Gospel Choir nach Ybbs ein, um den kulturellen Austausch zu fördern. Diese Kooperation ermöglichte es, ein breites Publikum für die einzigartige Klangwelt des Gospel-Chores zu begeistern und gleichzeitig die Pfarrkirche als Ort der Begegnung zu nutzen.

Prominente Gäste unterstützen das Projekt

Zu den Gästen zählten lokale Funktionsträger und Unterstützer, die das kulturelle Leben der Region aktiv begleiten. Neben SP-Bürgermeisterin Ulrike Schachner und SP-Kulturstadtrat Peter Blessky waren auch Gerald Böhm als Vertreter von OKAY anwesend. Weitere Förderer wie Christian Reichhard von der Volksbank und Peter Wüster von Wüsterstrom unterstrichen die lokale Verankerung des Events.

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Musikalische Vielseitigkeit im Programm

Das musikalische Repertoire des Longfield Gospel Choir reichte von gefühlvollen Balladen bis hin zu mitreißenden Rhythmen. Chorleiter Georg Weilguny führte das Ensemble durch diese vielfältigen Stücke, die auf eine große Resonanz stießen. Die Mischung aus sanften Melodien und kraftvollen Rhythmen demonstrierte die Vielseitigkeit des Chores und ließ die Grenzen zwischen verschiedenen Musikgenres verschwimmen.

Zukunftsorientierte kulturelle Ausrichtung

Die erfolgreiche Veranstaltung zeigt das Potenzial für weitere kulturelle Angebote in der Region. Die Kombination aus geistlicher Musik und moderner Interpretation spricht ein breites Spektrum der Bevölkerung an. Durch die Unterstützung lokaler Unternehmen und Politiker bleibt die Pfarrkirche Ybbs ein wichtiger Ort für künstlerische Auseinandersetzungen und Gemeinschaftserlebnisse.