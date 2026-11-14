Long-Covid-Familie in Not: Schwere ME/CFS-Erkrankung ohne konkrete Hilfe

Die Familie Veit kämpft mit schwerer ME/CFS-Erkrankung. Nach Hilferuf bleibt staatliche Unterstützung aus. Wartezeiten auf Fachärzte sind extrem lang.

Annabelle Veit hat sich in ihrem eigenen Zuhause vollständig zurückgezogen. Wo früher die aktive Teilnahme am Familienleben stand, gibt es heute nur noch eine schalldichte Tür und einen abgedunkelten Raum. Sie liegt dort rund um die Uhr, isoliert von ihrer Umgebung. Dieser drastische Rückzug ist die unmittelbare Folge einer schweren Form der myalgischen Enzephalomyelitis, kurz ME/CFS. Die Erkrankung entwickelte sich aus Long Covid, einer persistierenden Infektionsfolge, die bei Annabelle eine neuroimmunologische Multisystemerkrankung auslöste.

ME/CFS ist keine einfache Erschöpfung, sondern eine komplexe Störung, die das Gehirn, das Herz und zahlreiche weitere Organe betreffen kann. Für Annabelle bedeutet dies einen vollständigen Ausfall ihrer bisherigen Lebensqualität. Ihre Neunjährige Schwester Mathilda Veit ist ebenfalls von dieser schweren neuroimmunologischen Erkrankung betroffen. Beide Kinder benötigen eine ständige Betreuung, die die Mutter Sabine Veit allein organisiert.

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Sabine Veit, ursprünglich tätig als Lerntherapeutin, hat ihren Beruf aufgegeben, um sich ausschließ lich um ihre kranken Töchter kümmern zu können. Die Pflegebedürftigkeit der Kinder erfordert 24-Stunden-Präsenz. Sabine Veit steht vor der finanziellen und emotionalen Zerreißprobe, da das Einkommen wegfällt, während die medizinischen und pflegerischen Anforderungen täglich wachsen. Der Wechsel in den Vollzeitpflegestatus ist für die Familie Veit eine existenzielle Zäsur.

Therapeutische Herausforderungen und Off-Label-Einsatz

Der medizinische Alltag der Familie wird von einem intensiven Medikamentenmanagement bestimmt. Jeden Morgen nimmt Mathilda Veit verschiedene Tabletten ein, deren primäres Ziel die Linderung der belastenden Symptome ist. Bisher gibt es weltweit kein spezifisches Medikament, das die ME/CFS-Erkrankung selbst heilen kann. Die medikamentöse Behandlung basiert daher auf symptomatischer Unterstützung statt auf kausaler Therapie.

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Viele der verabreichten Medikamente werden im Rahmen des sogenannten Off-Label-Einsatzes genutzt. Das bedeutet, dass die Präparate außerhalb ihrer zugelassenen Anwendungsgebiete verschrieben werden. Ärzte greifen auf diese Praxis zurück, um Patienten mit unzureichend erforschten oder seltenen Verläufen wie ME/CFS dennoch palliative Linderung zu bieten. Für Sabine Veit und ihre Töchter ist diese unsichere Lage Teil des täglichen Überlebenskampfes.

Strukturelle Probleme im deutschen Gesundheitssystem

Die Familie Veit wird aktuell von einer spezialisierten Ärztin betreut, die eine Long-Covid-Sprechstunde in Koblenz anbietet. Diese lokale Anlaufstelle ist jedoch überlastet und für Neupatienten kaum erreichbar. Die Wartezeit für einen neuen Termin dort beträgt derzeit zweieinhalb Jahre. Diese extreme Verzögerung verdeutlicht die strukturellen Engpässe in der Versorgung von Long-Covid- und ME/CFS-Patienten in Deutschland.

Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 650.000 Menschen an ME/CFS erkrankt. Die Zahlen belegen, dass es sich um ein massives gesellschaftliches und gesundheitliches Problem handelt. Trotz dieser hohen Prävalenz stehen den Betroffenen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Die Familie Veit ist ein konkretes Beispiel für die Lücke zwischen der theoretischen Verfügbarkeit von Fachwissen und der tatsächlichen Erreichbarkeit für den einzelnen Patienten.

Politische Versprechen und ausbleibende Unterstützung

Im Jahr 2025 veröffentlichte die Familie Veit einen Hilferuf auf der Social-Media-Plattform Instagram. Die öffentliche Aufmerksamkeit führte zunächst zu Zusicherungen seitens der Politik. Die damalige Forschungsministerin versprach damals konkrete Hilfe für das Schicksal der Familie. Dies löste Hoffnung auf schnelle Entlastung und medizinische Förderung aus.

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Trotz dieses Versprechens blieb die konkrete Unterstützung für Annabelle und Mathilda aus. Auf eine Nachfragen seitens der Medien verweist das Ministerium lediglich auf allgemeine Fördermaßnahmen. Eine spezifische, individuelle Hilfestellung für die Familie Veit wurde nicht gewährt. Die Diskrepanz zwischen den öffentlichen Zusagen und der realen Versorgungslage bleibt für die betroffene Familie die dominierende Bürde.