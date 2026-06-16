Lola Weippert stellt nur Frauen ein: Persönliche Erfahrungen mit Respektlosigkeit führen zu radikaler Personalpolitik

Die Moderatorin und Unternehmerin Lola Weippert erklärt im Podcast "Hörbar Rust", warum sie in ihren Firmen ausschließlich Frauen beschäftigt. Hintergrund sind schlechte Erfahrungen mit männlichen Handwerkern und Geschäftspartnern, die sie aufgrund ihres Geschlechts und Alters nicht ernst nahmen. Weippert fordert respektvollen Umgang auf Augenhöhe und will Frauen durch bessere Bezahlung stärken.

Die TV-Moderatorin und Unternehmerin Lola Weippert hat im Podcast "Hörbar Rust" eine persönliche und zugleich gesellschaftlich relevante Entscheidung geteilt: Sie stellt in ihren drei bis vier Unternehmen ausschließlich Frauen ein.

Zu diesen Firmen zählen unter anderem eine Immobilienfirma und eine Medienfirma. Als Hauptgrund für diese Maßnahme nennt Weippert durchweg negative Erlebnisse mit männlichen Handwerkern und anderen Geschäftspartnern, die sie aufgrund ihres Geschlechts und Alters nicht ernst nahmen. Sie beschreibt Situationen, in denen sie von Handwerkern ignoriert wurde, und berichtet von einem Vorfall beim Notar, der fälschlicherweise annahm, ihr Vater sei der eigentliche Käufer eines Hofes.

Diese Erfahrungen hätten sie zu der Überzeugung geführt, dass nur ein rein weibliches Team die nötige Wertschätzung und den respektvollen Umgang sicherstelle, den sie als Bauherrin und Chefin für unerlässlich hält. Weippert betont, dass sie keinesfalls arrogance oder Überheblichkeit demonstrieren wolle, sondern schlicht für einen respektvollen, gleichberechtigten Umgang auf Augenhöhe kämpfe. Ihr Credo ist klar: Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, aber wir alle haben einen Platz am Tisch verdient.

Als Bauherrin dulde sie keine Respektlosigkeit und mache unmissverständlich deutlich, dass sie als Entscheidungsträgerin akzeptiert werden möchte - andernfalls sei die Tür offen. Ein zentraler Aspekt ihres Engagements ist die finanzielle Stärkung von Frauen. Die Unternehmerin und Influencerin will durch höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen aktiv dazu beitragen, strukturelle Ungleichgewichte abzubauen. Sie bekräftigt: "Ich muss und ich will und ich werde immer für die Frauen kämpfen.

" Diese Haltung spiegelt sich auch in ihrer Personalpolitik wider, die über reine Quotenregelungen hinausgeht und ein klares Bekenntnis zur weiblichen Expertise darstellt. Weipperts Aussagen haben eine breite Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit im Arbeitsleben, insbesondere in männerdominierten Branchen wie dem Bauwesen, angestoßen. Ihr Beispiel zeigt, wie persönliche Diskriminierungserfahrungen zu einer konsequenten unternehmerischen Philosophie werden können, die bewusst auf Diversität - im Sinne einer rein weiblichen Teamzusammensetzung - setzt.

Kritiker könnten eine solche exklusive Personalpolitik als umgekehrte Diskriminierung betrachten, während Befürworterinnen sie als notwendige Konsequenz aus anhaltender systemischer Benachteiligung ansehen. Unabhängig von der Bewertung verdeutlicht Weipperts Weg, dass die Themen Gleichbehandlung, Respekt und fairer Lohn nach wie vor hochrelevant sind. Indem sie ihre Unternehmen als sichere Räume für Frauen positioniert, versucht sie, einen Gegenentwurf zu traditionellen Machtstrukturen zu schaffen.

Ihre Kampagne ist damit nicht nur eine individuelle Strategie, sondern auch ein gesellschaftliches Statement für mehr female empowerment in der Wirtschaft





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