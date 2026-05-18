Lohnungleichheit in Österreich: Der Kampf um das Lohntransparenz-Gesetz

Österreich steht unter Zeitdruck, die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz umzusetzen, um die signifikante Lohnlücke zwischen Frauen und Männern durch gesetzliche Maßnahmen zu schließen.

Die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern bleibt eines der hartnäckigsten sozialen und wirtschaftlichen Probleme in Österreich . Trotz zahlreicher Initiativen zur Förderung der Gleichstellung verdienen Frauen für die gleiche oder gleichwertige Arbeit nach wie vor signifikant weniger als ihre männlichen Kollegen.

Die aktuelle Statistik unterstreicht die Dramatik der Lage: In Österreich klafft die Lohnlücke bei etwa 17,6 Prozent, was im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 11,7 Prozent ein alarmierend hohes Niveau darstellt. Diese Differenz betrifft nicht nur das Grundgehalt, sondern manifestiert sich besonders stark in Form von Boni, Prämien und verschiedenen Zulagen, bei denen die Kriterien für die Vergabe oft intransparent bleiben. Um dieser systematischen Benachteiligung entgegenzuwirken, steht Österreich nun vor einer gesetzlichen Zäsur.

Die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Lohntransparenz rückt in den Fokus, wobei die Frist für die Überführung in nationales Recht der 7. Juni ist. Sollte Österreich diesen Termin versäumen, droht ein kostenintensives Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Kommission in Brüssel. Das geplante Lohntransparenz-Gesetz sieht weitreichende Änderungen vor: Beschäftigte sollen künftig das Recht erhalten, Auskunft über die durchschnittliche Bezahlung von Kollegen mit gleichwertiger Tätigkeit im selben Betrieb zu verlangen, wobei diese Daten nach Geschlechtern aufgeschlüsselt sein müssen.

Zudem wird die Transparenz bereits im Bewerbungsprozess erhöht, da Unternehmen detailliertere Informationen zu ihren Gehaltsschemata liefern müssen. Für große Betriebe kommen zudem Berichtspflichten hinzu; liegt das Lohngefälle über fünf Prozent, müssen diese Unternehmen die Gründe darlegen und konkrete Gegenmaßnahmen zur Schließung der Lücke einleiten. Die Notwendigkeit solcher gesetzlichen Rahmenbedingungen wird besonders deutlich, wenn man reale Fälle betrachtet. Ein prominentes Beispiel aus Wien zeigt die Willkür, die in einem intransparenten System herrschen kann.

Eine Buchhalterin, die über die gleiche Ausbildung und dasselbe Aufgabengebiet verfügte wie ein später eingestellter männlicher Kollege, stellte fest, dass dieser monatlich 400 Euro mehr verdiente. Der Arbeitgeber versuchte, diese Differenz mit dem besseren Verhandlungsgeschick des Mannes sowie einer vermeintlichen zukünftigen Führungsposition zu rechtfertigen. Die Arbeiterkammer unterstützte die betroffene Frau in ihrem Kampf vor Gericht. Das Urteil war eindeutig: Die Frau wurde aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert.

Das Gericht stellte klar, dass ein besseres Verhandlungsgeschick kein rechtmäßiger Grund dafür ist, einer Frau bei identischer Arbeit ein geringeres Gehalt zu zahlen. Die Klägerin erhielt schließlich eine Entschädigung von 5.600 Euro. Dieser Fall verdeutlicht, dass ohne Transparenz eine faire Verhandlungsbasis kaum möglich ist und die Bezahlung oft von der Lautstärke oder dem Auftreten im Gespräch abhängt statt von der tatsächlichen Qualifikation. Trotz der offensichtlichen Gerechtigkeitslücke gibt es jedoch erheblichen Widerstand aus wirtschaftlichen Kreisen.

Tanja Graf, Generalsekretärin des Wirtschaftsbundes, warnt eindringlich vor einer sogenannten 'Bürokratiefalle'. Aus Sicht des Wirtschaftsbundes könnten die neuen Berichtspflichten und Auskunftsrechte zu einer übermäßigen administrativen Belastung für die Betriebe führen, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehe. Graf kritisiert, dass unter dem Deckmantel der Transparenz lediglich neue Kosten und bürokratische Hürden geschaffen würden, statt echte Chancengleichheit zu fördern. Die Diskussion dreht sich somit im Kern um die Abwägung zwischen dem Recht auf faire Entlohnung und der administrativen Freiheit der Unternehmen.

Politisch ist die Situation angespannt, da die Zeit drängt. Die SPÖ drängt in den Verhandlungen auf Sozialpartnerebene auf ein schnelles Ergebnis, da die letzten Nationalratssitzungen vor der EU-Frist unmittelbar bevorstehen. Es bleibt abzuwarten, ob ein Kompromiss gefunden wird, der sowohl die strengen Anforderungen Brüssels erfüllt als auch die Bedenken der Wirtschaft teilweise berücksichtigt.

Fest steht jedoch, dass die Einführung von Transparenzregeln ein entscheidender Schritt ist, um die kulturelle Haltung gegenüber der Bezahlung von Frauen zu ändern und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der Leistung und Qualifikation die einzigen maßgeblichen Faktoren für das Einkommen sind





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