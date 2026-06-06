Lohntransparenz: Politische Einigung in Österreich noch ausstehend

Trotz EU-weiter Vorgaben zur Entgelttransparenz bleibt die politische Einigung in Österreich aus. Die Umsetzung der Richtlinie stockt, während die Frist für die Mitgliedstaaten bald abläuft. Ein Überblick über den Stand der Verhandlungen und die Hintergründe.

Wer wissen will, was Kollegen verdienen, braucht noch Geduld: Die politische Einigung zur Entgelttransparenz-Richtlinie steht hierzulande weiterhin aus, doch damit ist Österreich im EU-Vergleich kein Ausreißer.

Warum die Sozialpartner nicht auf einen grünen Zweig kommen und die Umsetzung stockt ... Die EU-Lohntransparenzrichtlinie soll eigentlich einen klaren Schritt Richtung mehr Lohngerechtigkeit bringen: mehr Transparenz bei Löhnen und Gehältern, nachvollziehbare Entgeltstrukturen und ein besserer Schutz vor unbegründeten Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern.

Kurz vor Ablauf der Frist der EU-Richtlinie am Sonntag zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Die Mitgliedstaaten sind teilweise weit von einer Umsetzung in nationales Recht entfernt, und auch in Österreich ist die politische Einigung immer noch offen. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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