Ein umgestürzter Sattelzug in Dürnbach löste einen viersstündigen Großeinsatz aus. Feuerwehr und Rettungsdienst beseitigten den Unfall und entlasteten die B63.

Am Vormittag des Unglückstags stand die Einsatzstelle in Dürnbach, einem Ortsteil der Gemeinde Schachendorf im Bezirk Oberwart, vollständig unter Kontrolle der Rettungskräfte. Um 10:25 Uhr trafen die ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dürnbach und der Freiwilligen Feuerwehr Großpetersdorf am Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls ein. Alarmiert waren die Teams durch die Meldung eines T2-Verkehrsunfalls, bei dem anfänglich eine eingeklemmte Person im Fahrerhaus eines umgestürzten Sattelzug s vermutet wurde.

Unfallhergang und Personensicherung

Sofort nach dem Eintreffen übernahm der zuständige Einsatzleiter die Führung vor Ort und leitete eine rasche Erkundung des kritischen Bereichs ein. Die anfängliche Sorge um verletzte oder festgeklemmte Insassen konnte durch die erste Lagebeurteilung jedoch schnell entkrüftet werden. Der Lenker des schweren Sattelzugs befand sich zwar im eingeschlossenen Fahrerhaus, war jedoch nicht unter den Trümmern eingeklemmt. Um die Situation schnell und sicher zu entschärfen, nutzte der Fahrer Steckleitern, um das umgestürzte Fahrzeug selbstständig zu verlassen und in Sicherheit zu gelangen.

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Nachdem sichergestellt war, dass der Lenker keine akute Verletzung erlitten hatte, erfolgte die medizinische Übergabe an das Rettungsteam. Die Feuerwehrkommandos der FF Großpetersdorf und der FF Dürnbach konzentrierten sich daraufhin auf die technische Sicherung der Gefahrenstelle. Es wurde sofort mit dem Aufbau des Brandschutzes begonnen, um das umgestürzte Fahrzeug vor möglichen Brandherden oder weiteren Unfällen zu isolieren und die Einsatzfläche für die folgenden Bergungsarbeiten vorzubereiten.

Technische Bergung des Sattelzugs

Der logistische Teil des Einsatzes begann mit der Entfernung des gefährlichen Ladeguts. Da der Sattelzug mit Asche beladen war, musste die Fracht zunächst aus dem umgestürzten Anhänger gehoben werden, bevor der Aufbau des Fahrzeugs überhaupt möglich war. Hierfür kam ein Kran sowie ein Teleskollader zum Einsatz, die das Ladegut präzise in ein anderes, wartendes Lastwagenfahrzeug umluden. Dieser Schritt war entscheidend, um das Gewicht des umgestürzten Zuges zu reduzieren und die Hebearbeiten sicher durchführen zu können.

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Anschließend folgte die eigentliche Hebung des Sattelzugs. Mit Hilfe von zwei starken Seilwinden hoben die Kräfte der Feuerwehr den schweren Sattelzug wieder in die aufrechte Position. Die Kombination aus mechanischem Zugriff und der Stabilisierung durch die Winden ermöglichte es, das Fahrzeug so zu positionieren, dass es wieder fahrbereit gemacht werden konnte. Der gesamte Prozess erforderte viel technisches Geschick und Koordination zwischen den verschiedenen Fachabteilungen der anrückenden Rettungskräfte.

Folgeunfall und Verkehrslage an der B63

Die Sperrung der Bundesstraße B63 infolge des ersten Unfalls sorgte für erhebliche Verkehrsprobleme in der Region. Aufgrund der notwendigen Umleitungen kam es während der Absperrung zu einem weiteren Zwischenfall. Ein zweiter Sattelzug fuhr sich infolge der veränderten Verkehrsführung fest und blockierte ebenfalls den Weg. Auch dieser zweite Lkw musste nach Abschluss der ersten Bergungsarbeiten der Feuerwehr befreit werden, was die Gesamtzeit des Einsatzes weiter verlängerte.

Für die mehrstündige Operation waren insgesamt fünf Fahrzeuge der Feuerwehren aus Dürnbach und Großpetersdorf im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie die Straßenmeisterei mit Personal und Gerät vor Ort. Der Bezirk-Feuerwehrkommando Oberwart koordinierte die Maßnahmen, um den Verkehr auf der B63 nach Abschluss aller Arbeiten wieder freizugeben und die Sicherheit im Straßenverkehr wiederherzustellen.