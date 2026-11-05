LKW-Fahrverbot Liezen: LVwG prüft Verordnung auf Gesetzmäßigkeit

Das Landesverwaltungsgericht lässt das Lkw-Fahrverbot in Liezen und Murau vom Verfassungsgerichtshof prüfen. Die Unklarheit über Anhänger-Regelungen ist der Auslöser.

Der Bezirk Liezen steht erneut vor einer ähnlichen rechtlichen Zwickmühle wie in den Vorjahren. Ein Lkw-Lenker hat beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) erfolgreich Beschwerde gegen das geltende Fahrzeugverbot eingelegt. Das Gericht hat daraufhin verfügt, dass der Verfassungsgesetzgeber (VfGH) die Rechtsmäßigkeit der bestehenden Verordnung überprüfen muss. Dies betrifft speziell die Route B 320, wo der Fahrer erwischt wurde. Die Entscheidung verzögert die klare Durchsetzung der Regeln, da die rechtliche Basis jetzt neu bewertet wird.

Rechtliche Unklarheiten und Anhänger-Regelung

Der Kern des Konflikts liegt in der Auslegung der Schilder für Lastkraftwagen. Der Berufskraftfahrer rügte, dass auf den Zusatztafeln nicht deutlich werde, ob das Verbot gilt, wenn er einen Anhänger mitführt. Die Tafeln waren zuvor bereits erneuert worden, doch die spezifische Gewichtsregelung bleibt ein Problem. Das Tagfahrverbot erstreckt sich auf Fahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen. Im Gegensatz dazu gilt das Nachtfahrverbot bereits ab einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen. Diese Diskrepanz sorgt für Verwirrung bei den Fahrern, die unsicher sind, ob ihre Kombination aus Lkw und Anhänger untersagt ist.

Also read Frontalcrash mit Lkw - Überholmanöver endet tödlich

Parallele Fälle in Murau und Ennstal

Die Situation in Liezen weist starke Parallelen zu einem anderen Fall im Ennstal auf. Im Jahr 2025 wurde das Lkw-Fahrverbot auf der B 317 zwischen Scheifling und Dürnstein im Bezirk Murau aus denselben Gründen aufgehoben. Peter Plöbst, die Bezirkshauptmann von Murau, bestätigt, dass die Geschichte dort ident verläuft, auch wenn es sich um eine andere Person handelt. Beide Behörden reagieren erschüttert auf diese rechtliche Situation. Die Verordnung selbst ist seit 20 Jahren unverändert, bis letztes Jahr gab es keine derartigen Themen. Man versucht nun schnellstmöglich, gegenzusteuern, um weitere Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.

Maßnahmen der Bezirksbehörden und Zeitplan

Die Behörden in Liezen und Murau haben sich koordiniert, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. Beide Verwaltungseinrichtungen haben umfangreiche Stellungnahmen an das Höchstgericht ausgearbeitet. Sobald diese Unterlagen eingelangt sind, beginnt der Verfassungsgerichtshof mit der formellen Prüfung. Beim Obersten Gerichtshof bestätigt man auf Nachfrage, dass mit einer endgültigen Entscheidung wohl erst im ersten Halbjahr 2027 zu rechnen ist. Bis dahin bleiben beide Lkw-Fahrverbote in Liezen und Murau weiterhin gültig, solange kein neuer Entscheid des VfGH vorliegt.

Advertisement

Schnelle technische Anpassungen an der B 320

Um der rechtlichen Diskussion im Ennstal vorzugreifen, hat die Bezirkshauptmannschaft Liezen bereits mit praktischen Maßnahmen begonnen. Seit vergangener Woche werden auf alle 52 Lkw-Fahrverbotstafeln an der B 320 zwischen Mandling und Liezen Zusatztafeln mit einem Anhänger-Symbol montiert. Gerhard Bogensberger vom Sicherheitsreferat erklärt, dass man so alle Unklarheiten im Vorfeld ausräumen will. Statt langer Streitigkeiten sollen die Schilder nun eindeutig signalisieren, welche Fahrzeuge betroffen sind. Der Ausbau der Tafeln soll im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen sein.

Abwägende Strategie in der Nachbargemeinde

Im Gegensatz zu Liezen wählt Murau einen anderen, internen Prüfungsprozess. Die Bezirkshauptmannschaft Murau prüft derzeit, ob die Einführung der neuen Tafel auch eine Änderung des Verordnungstextes erforderlich macht. Erst wenn diese Frage geklärt ist, wird entschieden, ob die Schilder in diesem Abschnitt ebenfalls aufgestellt werden. Peter Plöbst weist darauf hin, dass es zwischen Scheifling und Dürnstein deutlich weniger zu montierende Schilder gibt. Es sind dort nur zwölf Tafeln betroffen, was den administrativen Aufwand im Vergleich zu Liezen geringer macht. Man muss nun abwarten, ob die visuellen Ergänzungen dem Verfassungsgerichtshof ausreichen oder ob die Verordnung erneut neu aufgerollt werden muss.