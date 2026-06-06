Lkw-Brand im Gleinalmtunnel: Technischer Defekt als Ursache vermutet

Am 5. Juni 2026 brannte im Gleinalmtunnel auf der A 9 ein Lkw. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Brandursache wird als technischer Defekt eingestuft. Der Tunnel war gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Am Freitagfrüh, 5. Juni 2026, um etwa 5:30 Uhr, ereignete sich im Gleinalmtunnel auf der A 9 bei St. Michael in der Steiermark ein Brand im vorderen Bereich eines Lastkraftwagens.

Der Vorfall begann mit einer gemeldeten Panne, bei der die Einsatzkräfte zunächst von einem liegengebliebenen Fahrzeug ausgingen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stellte sich jedoch eine deutliche Rauchentwicklung sowie ein Brandherd im Bereich der Fahrerkabine heraus. Daraufhin wurden weitere Feuerwehren aus den Bezirken Leoben und Graz-Umgebung alarmiert. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte mit mehreren Löschfahrzeugen und Spezialgeräten im Einsatz.

Der Brand konnte durch den koordinierten Löscheinsatz unter Kontrolle gebracht werden. Um 6:29 Uhr wurde offiziell Brand aus gemeldet. Verletzt wurde niemand, was vor allem den schnellen Reaktionszeiten und der Rettungsnische zu verdanken ist, in die sich der Fahrer zurückziehen konnte. Erste Erhebungen zur Brandursache ergaben, dass der 41-jährige Lenker aus Oberösterreich den Tunnel in Richtung Süden befuhr, als es plötzlich zu einem lauten Knall kam.

Das Fahrzeug verlangsamte sich selbstständig, und kurz darauf brach der Brand aus. Der Lkw war mit Futtermittel beladen, was die Rauchentwicklung verstärkte. Der Fahrer konnte sich unverletzt in eine Rettungsnische retten, die speziell für solche Notfälle ausgelegt ist. Als vorläufige Brandursache wird ein technischer Defekt am Fahrzeug angenommen.

Die genaue Ursache wird nun von Bezirksbrandermittlern in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei Gleinalm untersucht. Es wird geprüft, ob ein Defekt im Motorraum oder an der Elektronik für den Knall und anschließenden Brand verantwortlich war. Seitens der ASFINAG wurde die Tunnelinfrastruktur nach dem Brand eingehend überprüft. Trotz starker Hitzeentwicklung und der Intensität des Feuers konnten keine bautechnisch relevanten Schäden an der Tunnelstruktur festgestellt werden.

Allerdings wurden mehrere elektronische und sicherheitsrelevante Anlagen wie Überwachungskameras, Lüftungssysteme und Notrufeinrichtungen durch die Hitze und den Rauch beschädigt. Die Südröhre des Tunnels musste für die Dauer der Löscharbeiten und der anschließenden Überprüfungen längere Zeit gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde über die S 6 und S 35 umgeleitet. Die Sperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Ausweichstrecken, insbesondere im Berufsverkehr.

Die Einsatzkräfte, darunter das Österreichische Rote Kreuz, die ASFINAG, die Autobahnpolizei sowie die Bezirksbrandermittler, leisteten hervorragende Arbeit. Die Feuerwehren aus dem Bereich Leoben und Graz-Umgebung waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Der gesamte Vorfall zeigt die Bedeutung der Sicherheitsinfrastruktur in langen Tunneln und die Effektivität der österreichischen Einsatzorganisationen





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