Lkw-Brand auf der A2: Feuerwehr Gelsenkirchen im Großeinsatz

In den frühen Morgenstunden des 10. Juni 2026 geriet ein Sattelzug auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen in Vollbrand. Die Feuerwehr Gelsenkirchen bekämpfte die Flammen und verhinderte ein Übergreifen auf den Auflieger. Aufgrund einer Dieselkraftstoff-Leckage und starker Rauchentwicklung musste die Autobahn gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in den Mittag.

In den frühen Morgenstunden des 10. Juni 2026 um circa 04:00 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem schweren Lkw-Brand auf der Bundesautobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

Die Einsatzstelle befand sich bei Kilometer 456, kurz vor der Anschlussstelle Gladbeck. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Zugmaschine eines Sattelzuges bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Motor- und Fahrerhausbereich und drohten auf den mit leeren Gitterrollwagen beladenen Auflieger überzugreifen. Die Feuerwehr leitete sofort eine massive Brandbekämpfung ein.

Mit zwei C-Rohren und einem Schaumrohr wurde das Feuer unter Atemschutz bekämpft, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt und der Löschwasser-Rückhalt aufgebaut, da bekannt war, dass größere Mengen Dieselkraftstoff aus dem beschädigten Tank austraten. Die auslaufende Flüssigkeit vermischte sich mit dem Löschwasser und führte zu einer großflächigen Kontamination der Fahrbahn. Eine Spezialfirma wurde hinzugezogen, um den Dieselkraftstoff abzupumpen und die Fahrbahn zu reinigen.

Die Einsatzkräfte arbeiteten hochkonzentriert, um eine Umweltschädigung zu minimieren und die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten. Die starke Rauchentwicklung und die Löschmaßnahmen erforderten zudem eine Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen. Die Autobahnpolizei richtete eine weiträumige Umleitung ein und informierte die Verkehrsteilnehmer über die örtlichen Rundfunkdienste. Nach etwa zwei Stunden intensiver Löscharbeiten konnte der Brand gelöscht werden.

Die Fahrtrichtung Hannover wurde daraufhin wieder freigegeben, während die Fahrtrichtung Oberhausen weiterhin gesperrt blieb. Die Bergung des stark beschädigten Sattelzugs erforderte den Einsatz von Abschleppfahrzeugen und Kranen. Die Fahrbahnreinigung gestaltete sich aufwendig, da der Dieselkraftstoff in den Asphalt eingedrungen war. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz um 06:30 Uhr und übergab die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden an. Die Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Ursache des Brandes stand zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht fest, die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, was auf das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte und die geistesgegenwärtige Reaktion des Fahrers zurückzuführen ist, der sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Der Vorfall zeigt einmal mehr die Gefahren von Lastkraftwagen auf Autobahnen und die Bedeutung einer effizienten Gefahrenabwehr. Die Feuerwehr Gelsenkirchen und die umliegenden Wehren waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Polizei, dem Rettungsdienst und der Autobahnmeisterei. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten verlief reibungslos, sodass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Reinigungskosten für die Fahrbahn kommen noch hinzu. Die Autobahn GmbH wird in den nächsten Tagen prüfen, ob eine Sanierung der Fahrbahndecke erforderlich ist. Der Vorfall sorgte bei Pendlern und Berufskraftfahrern für erhebliche Behinderungen und längere Staus.

Viele mussten auf alternative Routen ausweichen, was zu einer erhöhten Belastung des nachgeordneten Straßennetzes führte





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