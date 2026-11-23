Ein Lkw drohte am Montag in Stans abzurutschen. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug mit Stahlseilen, bevor ein Spezialdienst die Bergung durchführte. Kein Verletzter.

Am Montagnachmittag ereignete sich in Stans ein gefährlicher Vorfall, der einen umfangreichen Einsatz der örtlichen Einsatzkräfte erforderlich machte. Ein Lastwagen geriet beim Wenden auf einer schiefen Ebene ins Schleudern und drohte abzurutschen. Die Feuerwehren und die Polizei stürmten zur Stelle, um einen möglichen Unfall und Schäden an der Infrastruktur zu verhindern.

Kritische Wendemanöver auf schiefem Boden

Die genaue Ursache des Vorfalls wurde von der Polizei gegen Abend detailliert beschrieben. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer befand sich gegen 16:00 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Gemeindestraße Heimwald in Stans. Er fuhr rückwärts und versuchte, das schwere Fahrzeug in einer fast 180-Grad-Kehre zu wenden. Dieser Manöver war auf dem hiesigen Untergrund jedoch extrem riskant.

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Beim Versuch, das Heck des Lkw nach rechts zu drehen, geriet die Hinterachse rund einen Meter weit auf das weiche Erdreich eines angrenzenden Grünstreifens. Der Boden konnte der Gewichtsverteilung und der Schräglage nicht standhalten. Das stark geneigte Fahrzeug blieb daraufhin feststecken, während die Gefahr bestand, dass es vollständig kippte.

Feuerwehr sichert Fahrzeug mit Stahlseilen

Die Feuerwehr Stans rückte umgehend aus, um die kritische Situation zu beruhigen. Da der Lkw auf dem weichen Untergrund festsaß und zusätzlich die Gefahr des Abrutschens bestand, war schnelles Handeln erforderlich. Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug notdürftig, um ein Weiterkippen oder den Abhang hinab zu verhindern.

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Als zentrale Sicherheitsmaßnahme kam ein Stahlseil zum Einsatz. Dieses wurde am Lkw befestigt, um das Fahrzeug in der stabilen Position zu fixieren. Diese Maßnahme war notwendig, um weitere Bewegungen des schwer lasttragenden Fahrzeugs zu unterbinden und die Umgebung zu schützen.

Bergung durch Spezialisten mit geringem Sachschaden

Nach der Absicherung konnte ein Spezialbergedienst zur Stelle eilen, um das Fahrzeug zu befreien. Die Spezialisten hoben den Lastwagen vorsichtig aus der Ausweglosigkeit. Bei dieser Bergungsaktion entstanden am Fahrzeug sowie an der Gemeindestraße und dem angrenzenden Grünstreifen nur geringer Sachschaden. Es kam zu keinen erheblichen Beschädigungen der öffentlichen Infrastruktur.

Der 64-jährige Lenker blieb von diesem Vorfall verschont. Er wurde nicht verletzt und konnte nach Abschluss der Bergungsarbeiten seine Fahrt ohne weitere gesundheitliche Einschränkungen fortsetzen. Es handelte sich somit um einen Vorfall mit materiellen, aber keinen personellen Konsequenzen.