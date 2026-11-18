Ein Lkw stürzte am 17. November 2026 in Schenna 30 Meter über einen Hang. Feuerwehr und Bergrettung retteten den lenker, der ins Krankenhaus Meran verbracht wurde.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, dem 17. November 2026, in Schenna in Südtirol. Ein beladener Lastwagen kam auf dem Gsteirerweg von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 30 Meter über einen steilen Waldhang. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen mehrerer Rettungsdienste konnte der Fahrer aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen versorgt und anschließend in das Krankenhaus Meran überführt. Die Umstände des Absturzes sind nach ersten Berichten noch nicht vollständig geklärt.

Einsatzablauf der Hilfskräfte

Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte gegen 15 Uhr durch die Landesnotrufzentrale. Diese rief die Freiwilligen Feuerwehren Schenna, Meran und Verdins mit der höchsten Alarmstufe 6 an. Der ursprüngliche Meldebericht sprach von einer eingeklemmten Person, was die Dringlichkeit des Eingreifens unterstrich. Die Einsatzleiter in Schenna gelangten zunächst zum Fahrer des Lastwagens und versorgten ihn direkt im Fahrerhaus. Wichtig für den weiteren Verlauf war, dass der Mann während der gesamten Rettungsaktion ansprechbar blieb. Dies erleichterte die Kommunikation und die Erstversorgung erheblich.

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Nach der technischen Sicherung des Fahrzeugs gegen weiteres Abrutschen konzentrierten sich die Kräfte auf den Abtransport des Verletzten. Das Gelände war als sehr schwer zugänglich beschrieben, was die Operation erschwerte. Die Freiwillige Feuerwehr Verdins stand in voller Bereitschaft, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einheiten war entscheidend, um das Unfallfahrzeug im unwegsamen Waldgelände zu stabilisieren und den Zugang zum Fahrer zu ermöglichen.

Rettung aus unwegsamem Gelände

Die eigentliche Bergung aus dem steilen Hanggelände erforderte spezielle Fähigkeiten. Neben der Feuerwehr waren spezialisierte Kräfte der Bergrettung im Einsatz. Die Bergrettung des Bezirks Meran war mit vor Ort, um den Verletzten aus der schwierigen Position zu holen. Zusätzlich unterstützte die Bergrettung der Finanzpolizei die operationellen Maßnahmen. Diese Kombination aus professioneller Feuerwehrarbeit und bergsportlichem Know-how war notwendig, um den Schaden am Fahrzeug zu minimieren und die Person sicher zu bergen. Nach der Befreiung aus dem Fahrerhaus übergaben die Einsatzkräfte den Mann an das Weiße Kreuz für die weitere medizinische Versorgung.

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An der Unfallstelle traf auch das Notarztteam des Rettungshubschraubers Pelikan 1 ein. Die medizinische Untersuchung vor Ort bestätigte, dass der Fahrer zwar verletzungsbedingt behandelt werden musste, jedoch nur mit leichten Verletzungen zu rechnen war. Dies war eine erhebliche Entwarnung angesichts der schweren Schäden am Lastwagen und der heftigen Aufprallkräfte. Die Entscheidung, ihn ins Krankenhaus Meran zu transportieren, diente der gründlichen Abklärung möglicher Folgen. Die Anwesenheit des Hubschraubers zeigte, wie umfassend die medizinische Versorgung in solchen Notfallsituationen in Südtirol ausgelegt ist.

Behördliche Maßnahmen und Ausblick

Die rechtlichen und behördlichen Schritte wurden eingeleitet. Die Carabinieri übernahmen die offizielle Unfallaufnahme am Tatort. Sie sicherten die Beweise und dokumentierten die Gegebenheiten vor Ort. Die genaue Ursache für den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Ob technische Mängel, Wetterbedingungen oder menschliches Versagen die Ursache waren, muss noch geklärt werden. Die Polizei führt ihre Ermittlungen fort, um die Umstände des Abkommens von der Straße zu rekonstruieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs. Der Lastwagen lag zwischen Bäumen und blockierte teilweise das Gelände. Laut Nachrichtenagentur ANSA war die Bergung des Wracks für den Mittwoch, den 18. November 2026, vorgesehen. Diese Maßnahme ist erforderlich, um den Verkehrsweg wieder zu öffnen und das Unfallgebiet zu räumen. Die Planung der Bergung hängt von der Sicherheit des Geländes und der Verfügbarkeit von Spezialkräften ab. Für die Bewohner von Schenna und Anwohner des Gsteirerwegs bedeutet dies weiterhin Einschränkungen bis zur vollständigen Räumung der Stelle.