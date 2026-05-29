Lisa Totzauer Appointed as First Candidate for ORF-Generaldirektion

After a long wait, Lisa Totzauer, the former ORF TV-Magazine Chief, has been appointed as the first candidate for the ORF-Generaldirektion. Numerous individuals have applied for the top position, with experienced media managers like Clemens Pig, Markus Breitenecker, and Johannes Larcher expressing their interest. Pig, known for his successful leadership of the APA, has been considered the frontrunner. He emphasizes his commitment to independence and cooperation in the media industry.

Lange hat es gedauert, bis sich mit ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer Mitte Mai eine erste Bewerberin für die ORF-Generaldirektion aus der Deckung gewagt hat. Bis Bewerbungsschluss in der Nacht auf Freitag haben sich laut APA-Informationen Dutzende Personen für den Spitzenjob beworben.

Offentlich kundgetan hatten dies bereits erfahrene Medienmanager wie APA-CEO Clemens Pig, Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Chef Markus Breitenecker und Johannes Larcher, der schon bei HBO MAX Manager war. Clemens Pig wird schon seit Wochen als heißester Anwärter auf den Topposten im öffentlich-rechtlichen Medienhaus gehandelt. Der 51-jährige gebürtige Tiroler steht seit 2016 an der Spitze der APA – Austria Presse Agentur, die er wirtschaftlich erfolgreich führte.

Er gilt als Verbinder, der mit beinahe allen größeren Medien im Land regelmäßig zu tun hat, ist die APA doch eine Genossenschaft im Eigentum des ORF und vieler österreichischer Tageszeitungen. Pig tritt zudem als vehementer Befürworter von Kooperationen am heimischen Medienmarkt auf, um mit sauberen Informationen gegen die Big-Tech-Giganten und deren Plattformen zu bestehen. In den vergangenen Wochen wurde kolportiert, dass Pig die Unterstützung der Regierung bzw. ihr nahestehender Stiftungsräte hat.

In einem Interview mit dem ‘Standard’ zeigte er sich am Donnerstag ‘bass erstaunt, in welcher Geschwindigkeit man schubladisiert wird’. Das sei ihm in 30 Berufsjahren noch nie passiert.

‘Mein ganzes Berufsleben ist von Unabhängigkeit geprägt, und das wird auch so bleiben’, sagte Pig und stellte klar: ‘Ich habe keine Zusage für die Funktion des ORF-Generals. Weder von der Kanzlerpartei, noch von anderen Regierungsparteien, noch von einer Oppositionspartei, auch nicht vom lieben Gott. ’ Viele Erfahrung aus dem Privatfernsehsektor bringt Markus Breitenecker mit. Er baute Österreichs größte Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4 maßgeblich mit auf und lieferte sich lange Zeit hitzige Debatten mit dem damaligen ORF-Chef Alexander Wrabetz.

Vor etlichen Jahren schwenkte er aber um und betonte fortan die ‘Power of Cooperation’. Er ging auch immer wieder Kooperationen mit dem ORF ein und startete die Streamingplattform Joyn als Sammelbecken Dutzender Sender – darunter auch ORF und ServusTV. Kathrin Zierhut-Kunz ist wohl ebenso für ein Hearing gesetzt.

Die ORF III-Co-Geschäftsführerin betätigt sich seit über 15 Jahren im öffentlich-rechtlichen Medienhaus, wobei sie primär mit Finanzen und Personal zu tun hatte – etwa als Leiterin der ORF-Abteilung für Personalentwicklung oder seit 2022 als kaufmännische Leiterin von ORF III





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