Lisa Fettner erkämpft Platz zwei hinter Nika Prevc im Skispringen. Die Salzburgerin festigt ihre Position im Weltcup trotz enger Niederlage in Hinzenbach.

Lisa Fettner bestätigte ihre herausragende Form auf der Schanze in Hinzenbach, indem sie den zweiten Podiumsplatz innerhalb von nur 24 Stunden erreichte. Die 25-jährige Springerin aus Salzburg verfehlte den zweiten Sieg ihrer Heimwoche in Oberösterreich um einen äußerst knappen Vorsprung von 2,2 Punkten. Damit reichte es im Duell mit der slowenischen Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc nur zu Silber. Nika Prevc sicherte sich den Sieg mit einer präzisen Leistung, während Lisa Fettner die Bronzemedaille mit nur drei Punkten Abstand auf die viertplatzierte Deutsche Agnes Reisch verteidigte. Diese enge Distanz im Ergebnis unterstreicht das hohe Niveau des heutigen Wettkampfes.

Fettner erklärt Erfolg durch Schanzenprofil

Lisa Fettner zeigte sich nach dem Bewerb sichtlich zufrieden und verwies auf die spezifischen technischen Anforderungen der Anlage in Hinzenbach als Grund für ihre starke Leistung. Sie erklärte selbst, dass ihr das Fliegen auf der Sprungschanze schwerfällt, während das Profil in Hinzenbach keine extremen Flüge erfordert. Die Salzburgerin betonte, dass sie bei der Landung viel Druck in den Tisch bringt, wodurch die Schanze dieser Technik entgegenkommt. Sie erklärte weiter, dass sie sich auf Kleinschanzen besonders wohlfühlt, während sie auf großen Schanzen noch erhebliches Potenzial im Flugbereich sieht. Dieser technische Aspekt war ausschlaggebend für ihre aktuelle Form.

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Wettbewerbssituation und Platzierungen im Detail

Der Wettbewerb in Hinzenbach verlief für die weitere Konkurrenz unterschiedlich. Agnes Reisch komplettierte als Deutsche das Podest mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Siegerin des Tages, Nika Prevc. Für die restlichen Springerinnen des Österreichischen Skiverbandes verlief das Wochenende ernüchternd. Julia Mühlbacher landete auf dem 21. Platz, während Hannah Wiegele den 22. Rang belegte. Die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig scheiterte als 50. sogar an der Qualifikation, was ihren zweiten Start nach einer 14-monatigen Verletzungspause zu einem enttäuschenden Abschluss machte. Es gab wenig Anlass zur Freude im ÖSV-Team neben den Top-Platzierungen.

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Aktueller Stand im Gesamtweltcup

Durch diesen erfolgreichen Heimwochenende hat sich die Position von Lisa Fettner in der Gesamtwertung deutlich verbessert. Sie belegt nun den dritten Rang in der Weltcup-Rangliste. Mit diesem Ergebnis liegt sie acht Punkte hinter der führenden Norwegerin Anna Odine Ström und nur acht Punkte vor ihrer Konkurrentin Nika Prevc. Dieser kleine Abstand zeigt, wie eng das Feld an der Spitze ist. Im Gegensatz dazu hatte Fettner beim Weltcup-Auftakt auf der Großschanze in Lillehammer noch zweimal die Top-Ten-Platzierung verpasst. Die aktuelle Formkurve zeigt nun eine klare Aufwärtsbewegung für die Salzburgerin.

Ausblick auf das nächste Weltcup-Wochenende

Der Blick der Athletinnen und Athleten richtet sich nun bereits auf den nächsten Schritt der Saison. Am kommenden Wochenende verlegt der Weltcup ins polnische Wisla. Für Lisa Fettner wird dies eine ungleich schwierigere Aufgabe darstellen, da dort auf der Großschanze gesprungen wird. Diese Schanzengröße entspricht nicht ihren aktuellen Stärken im Vergleich zu den Kleinschanzen. Zudem kehren zwei starke norwegische Springerinnen in das Teilnehmerfeld zurück: Eirin Maria Kvandal und Gyda Westvold Hansen fehlten in Hinzenbach. Diese Rückkehr verschärft den Wettbewerb in Polen erheblich und stellt die aktuelle Spitzengruppe erneut auf die Probe.