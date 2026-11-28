Lisa Fettner feiert ihren dritten Weltcupsieg in der Nordischen Kombinationsskifliegen. Die Österreicherin siegte vor Nika Prevc in Hinzenbach.

Lisa Fettner feierte einen beeindruckenden Erfolg beim Weltcup-Wettbewerb in Hinzenbach. Die 25-jährige Skispringerin sicherte sich den Sieg von der Normalschanze mit einem deutlichen Vorsprung vor dem internationalen Feld. Dieser Triumph markiert ihren dritten Einzel-Weltcupsieg und ihren zweiten Erfolg an diesem spezifischen Austragungsort. Zuvor hatte die Norwegerin Anna Odine Ström den dritten Platz belegt. Die slowenische Skispringerin Nika Prevc landete knapp hinter Fettner auf dem zweiten Rang.

Siegdetails und Podiumsrang

Lisa Fettner dominierte den Wettbewerb in Hinzenbach souverän. Sie gewann mit einem Vorsprung von 0,7 Punkten auf Nika Prevc. Auf den dritten Platz folgte Anna Odine Ström aus Norwegen, die 7,6 Zähler hinter der Siegerin lag. Dieser Sieg ist besonders bedeutsam, da er ihr dritter Titel im Einzelbewerb ist. Zudem handelt es sich um ihren zweiten Triumph in Hinzenbach. Fettner konnte diese Leistungen in der aktuellen Saison bereits wiederholen, nachdem sie ihre vorherigen Erfolge auch schon errungen hatte.

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Historie und Namenwechsel

Lisa Fettner, ehemals als Lisa Eder bekannt, feiert ihren aktuellen Erfolg nach einer Pause und Namensänderung. Ihre ersten beiden Weltcupsiege holte sie ebenfalls heuer, jedoch in der zurückliegenden Saison. Zao in Japan war der Ort ihres ersten Triumphs im Jänner. Der zweite Erfolg ereignete sich am 1. März 2023 ebenfalls in Hinzenbach, noch unter ihrem Geburtsnamen Lisa Eder. Nach ihrer Heirat mit dem ehemaligen Skispringer Manuel Fettner kehrte sie zurück. Dieser Schritt bedeutete einen Rückzug aus der aktiven Karriere und eine Wiederaufnahme danach.

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Österreichische Rivalinnen und Qualifikation

Im Feld der österreichischen Konkurrentinnen konnten sich Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele platzieren. Julia Mühlbacher belegte den 29. Rang im Wettbewerb. Hannah Wiegele landete knapp dahinter auf dem 30. Platz. Beide Sportlerinnen traten als beste Österreicherinnen nach der Siegerin Lisa Fettner an. Im Gegensatz dazu verpasste Eva Pinkelnig die Qualifikation für den eigentlichen Bewerb. Dies geschah bei ihrem Comeback nach längerer Verletzungspause. Die Vorarlbergerin war lange Zeit nicht am Start gewesen und kehrte nun an die Schanzen zurück.

Reaktionen und Ausblick

Eva Pinkelnig äußerte sich optimistisch zu ihrer Rückkehr ins Geschehen. Im Interview mit ORF bezeichnete sie die Situation als megacool, wieder dabei zu sein. Sie betonte, dass die sportliche Leistung noch wachsen darf. Prozesse im Wettkampf bedürften weiterer Optimierung. Es sei normal, dass beim ersten Einsatz nach langer Pause nicht alles reibungslos läuft. Das Resultat sei dabei nebensächlich, der Sprung selbst stehe im Fokus. Körperlich fühle sie sich wunderbar, was die Grundlage für künftige Verbesserungen legt.