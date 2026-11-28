Skispringerin Lisa Fettner siegt beim Heim-Weltcup in Hinzenbach knapp vor Nika Prevc und Anna Odine Ström. Es ist ihr dritter Einzel-Weltcupsieg.

Skispringerin Lisa Fettner hat beim Heim-Weltcup in Hinzenbach am Samstag von der Normalschanze gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich im Finale mit 0,7 Punkten Vorsprung gegen die slowenische Halbzeitleaderin Nika Prevc durch. Die Norwegerin Anna Odine Ström belegte mit 7,6 Punkten Rückstand den dritten Platz.

Der Sieg folgte wenige Minuten nach dem Debütsieg von Stefan Rettenegger in der Nordischen Kombination in Ruka. Damit komplettierte Fettner einen nordischen Doppelschlag für die Salzburger Sportler. Für die Athletin ist es der dritte Einzel-Weltcupsieg ihrer Karriere und der zweite in Hinzenbach.

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Lisa Fettner Sieg auf der Normalschanze in Hinzenbach

Lisa Fettner gewann den Heim-Weltcup auf der Normalschanze in Hinzenbach vor Nika Prevc und Anna Odine Ström. Den Ausschlag gab der Finaldurchgang, nachdem Fettner nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei gelegen war.

Der Vorsprung auf Prevc betrug lediglich 0,7 Punkte, was den Wettkampf zu einem der knappsten Entscheidungen dieser Konstellation machte. Ström musste sich mit 7,6 Zählern Rückstand auf den Podestplatz mit Rang drei begnügen.

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Fettners Weg zurück an die Weltcup-Spitze

Fettner hat ihre ersten beiden Einzelerfolge bereits in der vergangenen Saison erzielt, damals noch unter dem Namen Lisa Eder. Der erste Sieg gelang in Zao in Japan im Jänner, der zweite am 1. März in Hinzenbach.

Nach ihrer Heirat mit dem ehemaligen Springer Manuel Fettner vollzog die Salzburgerin einen Rücktritt vom Rücktritt. Als Ehefrau gelang ihr nun der Durchbruch in dieser Saison, nachdem sie beim Saisonauftakt in Lillehammer auf der Großschanze nur die Ränge 23 und 11 erreicht hatte.

Eva Pinkelnig verpasst Qualifikation bei Comeback

Eva Pinkelnig hat bei ihrem Comeback die Qualifikation für den Bewerb verpasst. Die lange verletzt gewesene Vorarlbergerin äußerte sich nach dem Sprung im ORF.

Pinkelnig sagte im ORF, es sei megacool, wieder da zu sein. Die Leistung dürfe noch wachsen, im Wettkampf seien es Prozesse, die noch optimiert werden müssten. Dass beim ersten Mal noch nicht alles rund laufe, sei normal. Das Resultat sei egal, der Sprung hingegen nicht. Körperlich sei alles wunderbar.

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Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele als beste Österreicherinnen

Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele wurden im Bewerb in Hinzenbach als beste Österreicherinnen nach Fettner klassiert. Mühlbacher belegte den 29. Rang, Wiegele den 30. Platz.

Fettners Erfolg zeigt, dass die Salzburgerin nach den Ergebnissen in Lillehammer wieder zu ihrer Form gefunden hat. Die weiteren Stationen des Weltcups wurden in der Quelle nicht genannt.