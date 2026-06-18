Lionel Messi's Father's Health Update: Family Reports Health Issues, Under Medical Supervision

The family of Argentine superstar Lionel Messi has released a statement regarding the health of his father, Jorge, who is currently under medical supervision for health issues. The family has asked for respect and accuracy in reporting on Jorge's health, as reliable information is only available to his closest relatives.

Schwierige Tage für Lionel Messi ! Vier Tage vor dem WM-Spiel der Argentinier gegen Österreich veröffentlichte die Familie des Superstars eine Mitteilung zum Gesundheitszustand seines Vaters, Jorge.

"Die Familie Messi berichtet, dass Jorge gesundheitliche Probleme hat", heißt es da. Er stehe "unter ärztlicher Aufsicht" und "macht im Rahmen seines aktuellen Zustands gute Fortschritte.

" Man möchte allerdings klarstellen, dass nur "Jorges engste Angehörige über verlässliche und genaue Informationen zu seinem Gesundheitszustand verfügen. Daher sollten jegliche Versionen, Aussagen oder Informationen, die nicht von der Familie selbst oder über die entsprechenden Kanäle stammen, nicht als gültig oder wahrheitsgemäß angesehen werden.

" Messi erklärte nach dem 3:0 gegen Algerien, er habe "einige schwierige Tage" hinter sich, ging jedoch nicht genauer ins Detail. Seit Jahresbeginn kämpft Jorge Messi mit einer ernsthaften Erkrankung, in den letzten Tagen soll sich sein Zustand verschlechtert haben, berichteten spanische Medien.

Messis Familie dazu: "Angesichts der in den letzten Stunden kursierenden Versionen, Gerüchte und Spekulationen möchte die Familie ihr tiefes Unbehagen über den Mangel an Sensibilität, Respekt und Skrupel zum Ausdruck bringen, mit dem einige Menschen eine rein private und familiäre Angelegenheit behandelt haben.

" Abschließend heißt es in der Aussendung: "Alle relevanten Neuigkeiten werden zu gegebener Zeit von der Familie über die entsprechenden Kanäle mitgeteilt.





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