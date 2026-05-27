Lionel Messi ist vor der WM in Angriff nehmen noch nicht ganz fit. Der Titelverteidiger Argentinien bangt um ihren Superstar, da Messi bei einem Spiel seines Vereins Inter Miami verletzt ausgewechselt werden musste.

Lionel Messi ist vor der WM in Angriff nehmen noch nicht ganz fit. Nachdem er bei einem Spiel seines Vereins Inter Miami verletzt ausgewechselt werden musste, bangt Titelverteidiger Argentinien um seinen Superstar.

Ein erstes Update sorgte für Erleichterung, Teamchef Lionel Scaloni bleibt aber vorsichtig. Die ersten medizinischen Berichte sind nicht ganz schlecht, aber nun müssen wir abwarten, wie er sich entwickelt, bis die Ergebnisse weiterer Tests vorliegen, um zu sehen, ob sie die ersten medizinischen Berichte bestätigen. Messi wurde am Sonntag im Ligaspiel seines Vereins Inter Miami angeschlagen ausgewechselt. Der Ausnahme-Kicker würde an einer Überlastung leiden, die mit einer Muskelermüdung im linken Oberschenkel zusammenhängt, teilte der US-Klub mit.

In den nächsten Tagen muss sich Messi schonen. Drei Wochen vor dem WM-Start keine ideale Situation für den Titelverteidiger: Wir alle hätten uns gewünscht, Messi wäre voll fit in den Kader gekommen, aber das ist nicht die Realität. Das erste WM-Spiel bestreitet Argentinien am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien.

Für österreichische Fans ist besonders das zweite Gruppenspiel ein Highlight: Am 22. Juni trifft das ÖFB-Team auf Argentinien. Bis dahin sollte Messi wieder fit sein





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