Lionel Messi erzielt 100-Tore-Marke in MLS

Lionel Messi hat in der nordamerikanischen Major League Soccer einen neuen Meilenstein gesetzt. Der argentinische Weltmeister erzielte einen Treffer und zwei Torvorlagen bei der 4:2-Niederlage von Inter Miami gegen den Toronto FC. Mit diesem Erfolg ist Messi in seinen ersten 64 Spielen in der MLS nun an 100 Treffern direkt beteiligt, kein anderer Spieler schaffte das in so wenigen Spielen.

Fußball - Superstar Lionel Messi hat in der nordamerikanischen Major League Soccer einen neuen Meilenstein gesetzt. Der argentinische Weltmeister erzielte einen Treffer und zwei Torvorlagen bei der 4:2-Niederlage von Inter Miami gegen den Toronto FC.

Mit diesem Erfolg ist Messi in seinen ersten 64 Spielen in der MLS nun an 100 Treffern direkt beteiligt, kein anderer Spieler schaffte das in so wenigen Spielen. Der Italiener Sebastian Giovinco hielt bisher die Bestmarke mit 95 Partien. In Toronto wirbelte der mittlerweile 38-jährige Messi, dessen Teilnahme an der WM, bei der Österreich auf Argentinien trifft, weiterhin offen ist, wie zu besten Zeiten





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