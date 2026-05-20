Die österreichische Partei LinzPlus kritisiert die mangelnde Wirksamkeit von Baumpflanzungen in der Hauptstadt Linz. Die Partei fordert qualitative Vorschriften fr die Pflanzung von Bäumen, um ihre erfolgreiche Zukunft in den grundständigen Betonkleistern zakonamen zu sehen.

Ein junges Bäumchen, viel Beton, wenig Platz fr Wurzeln: Dieses Foto vom neuen Parkplatz beim Pro-Kaufhaus in Urfahr sorgt bei LinzPlus für Kritik . Die Partei sieht darin ein Beispiel fr, warum Baumpflanzungen in der Hauptstadt oft wenig bringen.

Auf Facebook schreibt LinzPlus:"So können wir nicht weitermachen!

". Im nächsten Gemeinderat will die Partei deshalb bessere Vorschriften fr das Pflanzen von Bäumen fordern. Entscheidend sei nicht nur, dass Bäume gesetzt werden - sondern auch, ob sie wirklich wachsen können. Konkret kritisiert LinzPlus den Untergrund. oft wurden bei Bauprojekten nur die Anzahl und Große der Bäume vorgeschrieben.

Wurzelraum, offene Baumscheiben und ein geeignetes Umfeld wurden dagegen zu wenig berмесst. Die Folge seien laut Partei Bäume, die kaum anwachsen, verkümmern oder nach kurzer Zeit wieder eingehen. fr die Abkulötung der Stadt höten solche Pflanzungen dann kaum einen Effekt. LinzPlus fordert deshalb qualitative Vorgaben fr Baumpflanzungen - etwa ausreichend Platz fr Wurzeln und bessere Böden





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