Linzer Stadttauben: Fütterungsverbot oder Taubenhäuser? Debatte im Gemeinderat

Die Diskussion um die Linzer Stadttauben eskaliert erneut. Während die ÖVP ein Fütterungsverbot fordert, setzen sich Tierschützer und Experten für Taubenhäuser ein, um die Population zu regulieren und das Problem langfristig zu lösen.

Die Linz er Stadttauben stehen erneut im Fokus der politischen Debatte. Am Donnerstag wurde das Thema im Gemeinderat erneut aufgegriffen, nachdem die ÖVP ein Fütterungsverbot vorgeschlagen hatte.

Dieser Vorstoß löste eine lebhafte Diskussion aus. Brita Piovesan von LinzPlus kritisierte das Verbot als "Unsinn" und argumentierte, dass es den Tieren schaden würde. Stattdessen habe man mit den Linzer Taubenfreundinnen eine sachliche und fachlich fundierte Diskussion initiiert. Bereits 2022 hatte die Partei Taubenhäuser für die Stadt gefordert, und seitdem habe sich bei den Grünen eine deutliche Veränderung gezeigt, die damals noch gegen den Antrag waren.

Um die Debatte weiter zu vertiefen, wurde beschlossen, zwei Expertinnen in den Ausschuss einzuladen: die Obfrau und Gründerin des Vereins Streunerkatzen OÖ, die sich seit Jahren für verwilderte Haustiere und Stadttauben einsetzt, sowie Munise Cobet, eine Forscherin der JKU, die sich um die Tiere an der Universität kümmert. Durch ihre Bemühungen wurde die Taubenpopulation im betroffenen Viertel fast vollständig umgesiedelt, und Verschmutzungen sind dort seit rund zwei Jahren kaum noch ein Problem.

Piovesan ist überzeugt, dass die langjährige Forderung nach Linzer Taubenhäusern bald umgesetzt wird. Sie argumentiert, dass Tauben als verwilderte Haustiere Schutz und kontrollierte Fütterung benötigen. In Taubenhäusern könnten die Tiere gesund gehalten und die Population durch Eierentnahme reguliert werden. Die Perspektive ist klar: Wenn Stadt und Freiwillige gut zusammenarbeiten, könnte das sogenannte "Taubenproblem" bald der Vergangenheit angehören, und man könnte sich teure und oft wirkungslose Vergrämungsmaßnahmen sparen





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